Таиланд отменит ПЦР-тестирование в перед поездкой в страну Новые правила вступят в силу к первому апреля

Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA) принял решение отменить с 1 апреля требование о ПЦР-тестах за 72 часа до вылета для иностранных туристов, тестирование по прибытии по-прежнему нужно, сообщает газета The Bangkok Post. «Требование о ПЦР-тестах перед поездкой будет отменено для всех пассажиров, независимо от того, прибывают ли они по программе Test & Go или «Песочница Пхукета». Туристам, которые приезжают в Таиланд по этим двум программам, необходимо сдать тест по прибытии, а на пятый день пройти экспресс-тест на антиген в отеле», — пишет газета, которую цитирует «Интерфакс». Как отмечает издание, пассажиры, которым необходимо соблюдать карантин по прибытии в Таиланд также освобождаются от ПЦР-теста перед вылетом в королевство, однако им все равно грозит пятидневный карантин, а также прохождение двух тестов – на 4-й и 5-й день. Кроме того, с 1 апреля туристы смогут прибывать по суше через провинцию Сатун на юге, в дополнение к нынешним Нонгкхай, Удонтхани и Сонгкхла. Также открывается для приема иностранных граждан аэропорт Хатъяй. «CCSA по-прежнему будет требовать от туристов наличие страховки от COVID-19 на сумму не менее $20 тыс., но есть вероятность, что сумма покрытия может быть снижена», — пишет The Bangkok Post. Ранее в начале марта Таиланд отменил второе ПЦР-тестирование для иностранных туристов, заменив его на экспресс-тест на антиген в рамках программы Test&Go. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что Управление по туризму Таиланда (TAT) готовит план смягчения правил поездок для иностранных туристов к 1 июля, среди них отмена разрешения на въезд Thailand Pass, сообщала газета The Bangkok Post «Наши прогнозы в туротрасли по доходам и турпотоку в королевство могут быть хуже ожидаемых из-за роста цен на нефть и инфляцию на фоне ситуации на Украине. Между тем, мы намерены ко второй половине года ослабить ограничения, связанные с Covid-19, в том числе отменить Thai Pass», — цитировало издание главу TAT Ютасака Супасорна. По его словам, агентство должно начать работу над новыми протоколами в течение следующих четырех месяцев. «Тем не менее, требование ПЦР-тестов пока останется, потому что страна ежедневно фиксирует большое число заболевших. Таиланд должен принять меры безопасности и извлечь уроки из опыта других стран, которые уже открылись, чтобы королевство оставалось конкурентоспособным в привлечении иностранных туристов», — пояснил г-н Супасорн. /TOURBUS.RU

