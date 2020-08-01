Сухопутная граница между Россией и Беларусью вновь открыта

По информации СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 18 марта снимаются все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией. Они были введены 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации РСТ, с марта 2020 года движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто. Ее можно было пересекать только в связи со смертью близкого родственника, отправляясь на работу, учебу или по причинам срочного или гуманитарного характера. Соответственно, под ограничения попали и туристические автобусные поездки, популярные не только у жителей соседних с Белоруссией российских регионов, но и других городов страны.

По словам директора по туризму компании «Туртранс-Вояж» Романа Руденко, которого цитирует РСТ, это хорошая новость. «Раньше можно было добраться до Белоруссии только поездом или самолетом, наземный погранпереход был закрыт. Можно предположить, что снятие ограничений будет способствовать росту туризма, можно будет возродить, например, прямые автобусные туры из Москвы.

В любом случае, это решение упростит логистику и удешевит туры, так как многим туристам удобнее отправляться в поездку не из аэропорта, а из центра города. Плюс белорусское направление меньше подвержено колебаниям курсов валют», – пояснил он.

Тем не менее, по словам г-на Руденко, вряд ли стоит ждать особого всплеска спроса, пока полностью не стабилизируется политическая и экономическая ситуация.

«Глобального влияния на туризм это решение не окажет. Можно пожелать только, чтобы политика открытых сухопутных границ распространилась и на другие страны СНГ. Например, на Азербайджан, который очень востребован, но туда нет перевозки. Или в Армению, где авиасообщение есть, но билеты подорожали так, что это уже тормозит туризм», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU