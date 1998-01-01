Новости Эксперты: В сфере гостеприимства – хронический кадровый голод Мастер-сессия «Создание «питательной» среды для здорового MICE-поколения будущего» прошла в столице в рамках программы «Территория MIСЕ»

В фокусе мастер-сессии «Создание «питательной» среды для здорового MICE-поколения будущего» в рамках программы «Территория MIСЕ» на Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ 2022» была тема подготовки новых кадров для индустрии. «Мастера», а среди них были директор центра международных научных исследований и проектов Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена ВАСИЛЬЕВА, бизнес-тренер, тьютор по эмоциональному интеллекту Сергей АРМИШЕВ, заведующий кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых Ольга ЕРГУНОВА, заместитель декана факультета гостеприимства Президентской академии РАНХиГС Ирина ГОНЧАРОВА, преподаватель МГИМО и основатель MIOSTA GROUP Мария ШИЛОВА, заведующий кафедры туризма МГУСиТ Алексей КОРШУНОВ и др., - поделились собственными наработками и видением решения проблемы. По общему мнению экспертов, - технологии еще не столь совершенны, чтобы полностью заменить людей. И поэтому сегодня главным вызовом является дефицит ресурсов и кадров. Более того, в сфере гостеприимства мы наблюдаем хронический кадровый голод. По отзывам спикеров, пандемия привела к драматическому дефициту персонала в гостиницах, а отсутствие мигрантов и, порой, непрестижность профессий, не позволяют восполнять этот недостаток. Сегодня мы наблюдаем настоящий крах традиционной модели бизнеса, - комментирует Сергей АРМИШЕВ. Среди главных происходящих изменений в обществе я бы выделил роботизированное производство, уход от иерархических принципов в коммуникациях, политике, торговле, управлении, логистике и финансах. Мы наблюдаем резкое увеличение глубины коммуникаций и взаимодействия за счёт нейротехнологий, видим стирание языковых и культурных брендов и уход от товаров и вещей к впечатлениям и переживаниям. О том, как цифровая экономика и рынок труда формирует новые требования к компетенциям работников, рассказала Елена Васильева. Она обратила внимание на то, что если раньше новые профессии появлялись раз в 25-30 лет, то сегодня они возникают каждые 3-5 лет. На рынке труда в данный момент много «профессий – пенсионеров», а традиционные навыки работников, - такие, например, как знание языков и основ экономики, – теряют свои позиции, - сказала она, - Ковид сделал нашу жизнь новой нормальностью, разделив человечество на «доковидную эпоху и после». А сейчас к этому разделению прибавилась еще и «досанкционная и постсанкционная» реальность. Все это, конечно, оставляет определенный отпечаток на MICE-индустрию в целом. Прежде всего, в связи с сокращениями авиаперевозок изменилась обстановка с командировками, MICE – мероприятиями. Мир меняется очень быстро и тренды, которые зародились еще до пандемии, - сейчас уже наша реальность. В первую очередь, это процесс цифровизации во всех регионах и увеличение объёмов он-лайн продаж. По статистике, к 2024 году, их объём достигнет более полутора триллионов рублей. Активно “прокачивается” в индустрии гостеприимства и роботизированное производство. Роботы-помощники – уже даже не ноу-хау. Говоря о самых ближайших изменениях, – эксперты уверены в том, что это будет значительное сокращение бюджетов компаний, более жесткая аргументация деловых поездок, выбор нетипичных вариантов проживания и в целом гибкость тревел-политики. Подводя итоги 2021 года, спикеры отметили, что самыми популярными авианаправлениями для деловых поездок стали: Россия, Казахстан и Узбекистан. Пальму первенства самых популярных городов, в которые летали бизнес – путешественники по России в 2021 году заняли Москва и Санкт-Петербург. Также, активно посещались: Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Краснодар, Иркутск, Пермь, Казань и Красноярск. Количество командировок в 2021 году увеличилось на 26.5%, а самыми «провальными» для деловых поездок стали январь, февраль и март. Среди наиболее загруженных – май, апрель, июнь и декабрь. В то время, как в 2020 году ситуация была прямо противоположной. Наибольшее увеличение спроса на тревел - услуги для деловых поездок в 2021 году наблюдается на авиаперевозки – на 67%, на железнодорожные приходится на 15,7 % . Елена ВАСИЛЬЕВА добавила, что в настоящее время наблюдается тренд на короткие деловые поездки, что вполне объяснимо в условиях пандемии. Количество краткосрочных, до трёх дней бизнес-путешествий увеличилось на 4%, а вот поездок от 4–10 дней стало на 3% меньше. Пришла пора популярности городских квестов и корпоративных аудиопроменадов, появится особый вид «смешанных» мероприятий, - когда большая часть гостей находится на открытом воздухе, в то время как небольшие группы могут пообщаться в более уединённых условиях. Если говорить о закрытых форматах – то это могут быть иммерсивные шоу в просторных локациях, где есть возможность обеспечить дистанцию. К какому будущему готовят своих студентов , рассказали Ольга ЕРГУНОВА и Ирина ГОНЧАРОВА. Прежде всего, было отмечено, что необходимое качество своевременного сотрудника — это адаптивность, устойчивая психика, «небоязнь» постоянных перемен. Сегодня необходимо освободиться от иллюзии стабильности и важно постоянно прокачивать свое критическое мышление, - отметили спикеры. Также, по их мнению, необходимо принять новые стандарты профессии в туриндустрии и поднять престижность специальностей. /TOURBUS.RU



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