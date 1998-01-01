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18 марта
Ростуризм попросил Египет не взимать штрафы за просрочку виз

Глава Ростуризма рассказала о помощи застрявшим в Египте россиянам


 

Ростуризм попросил власти Египта не взимать штрафы за просрочку виз с россиян которые не смогли вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов после 24 февраля, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

 

«Мы вместе с посольством России в Египте связались с коллегами из Египта, попросили посодействовать в вопросе отмены таких штрафов для наших туристов с учетом текущих непростых обстоятельств с отменами рейсов.

 

Предварительно коллеги готовы пойти навстречу, сейчас мы ждем официального подтверждения. Как только оно будет получено, мы обязательно проинформируем», — написала она в своем телеграмм канале.

 

Как напоминает «Интерфакс», гражданам РФ для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить по прибытии в международные аэропорты страны. Стоимость однократной въездной визы для граждан РФ – $25. За просрочку полагается штраф в размере $100.

 

Десятки тысяч россиян после отмены рейсов из России в зарубежные страны из-за санкций Евросоюза против российской авиаотрасли, введённых после 24 февраля, не смогли вылететь вовремя вылететь на родину. Больше всего туристов застряли в Таиланде и Египте.

/TOURBUS.RU

 


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