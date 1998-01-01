|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 марта
2,5 млрд руб. в рамках программы кешбэка будут потрачены до июля
Туроператоры просят выделить дополнительные средства на осенний период программы кешбэка
Оставшиеся 2,5 млрд рублей в рамках программы туристического кешбэка будут потрачены до июля, поэтому турбизнес просит правительство выделить на осенний этап дополнительные средства, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, кешбэк сегодня – самый эффективный механизм стимулирования спроса на путешествия по России. «Поэтому 2,5 млрд рублей мы использовали из пяти. Думаю, до июля и оставшиеся 2,5 млрд на субсидии для наших потребителей используем. А так мы просим на осень еще 5 млрд рублей", — сказал г-н Барзыкин на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг, - сообщает «Интерфакс».
В частности, по его словам, в прошлом году программой воспользовались около 1 млн человек. Г-н Барзыкин отметил, что в этом году ожидается еще большее количество воспользовавшихся программой кэшбэка.
Однако эксперт считает, что программа не только и не столько является стимулом для путешествий. "Как стимул, как импульс кэшбэк — да, работает. Сказать, что он определяет сегодня потоки — навряд ли", — пояснил г-н Барзыкин.
Программа туристического кэшбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. Предыдущий этап начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.
Для стимулирования спроса на поездки во время кризиса Ростуризм 15 марта возобновил программу, в ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в поездки, в том числе и круизы, можно с даты старта продаж и до 1 июля.
Всего на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72