Горячие авиановости

Royal Air Maroc отменил все рейсы в Россию/ «Аэрофлот» планирует начать вывоз туристов из Таиланда и стран Карибского бассейна/ Открытие новых рейсов Wizz Air из Екатеринбурга в Будапешт отложено

Royal Air Maroc отменил все рейсы в Россию

Национальный перевозчик Марокко Royal Air Maroc отменил все рейсы в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», — цитирует ассоциация представителя авиакомпании. При этом сроки возобновления полетов в Россию не уточняются.

Ранее еще несколько иностранных авиакомпаний приостановили полеты в Россию, среди них – Ethiopian Airlines, Korean Air, Air Astana и другие. Основной причиной отмены стали изменения в правилах авиационного страхования из-за санкций против России.

Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. До этого компания летала в "Домодедово" с 2018 года.

«Аэрофлот» планирует начать вывоз туристов из Таиланда из стран Карибского бассейна

«Аэрофлот» планирует начать вывоз туристов из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает пресс-служба перевозчика. «С 18 марта «Аэрофлот» планирует начать вывоз Россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна. Авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что оповещение пассажиров проводится по всем контактам, указанным пассажиром в бронировании.

Как сообщалось, к перевозке на вывозные рейсы, организованные «Аэрофлотом», принимаются граждане России, имеющие билеты авиакомпании «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.

По информации Ростуризма, порядка 9 тыс. российских туристов сообщили на портале госуслуг, что не смогли вовремя вернуться на родину, так как их обратные рейсы были отменены. Больше всего россиян застряли в Таиланде, Египте, странах Латинской Америки.

Открытие новых рейсов Wizz Air из Екатеринбурга в Будапешт отложено

Открытие новых рейсов авиакомпании Wizz Air из Екатеринбурга в Будапешт планировалось в конце марта, однако эти планы временно заморожены, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Будапешт — великолепное направление. Мы планировали, что уже со второй половины марта, примерно с 26 числа, помимо "Уральских авиалиний" будет летать авиакомпания Wizz Air. Были на этот счет базовые договоренности. Также мы видели, что это самое быстрорастущее зарубежное направление, однако последние события пока временно эти планы заморозили.

То есть сейчас у нас нет авиасообщения с Венгрией, и мы знаем, что в большую часть ЕС совершить авиационный перелет напрямую из России невозможно", — сказал г-н Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

В декабре 2021 года генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан сообщил, что новая авиакомпания может начать летать из Екатеринбурга в Венгрию в марте 2022 года.

Генконсул подчеркивал, что, вероятнее всего, весной на Урал зайдет лоукостер, который будет летать прямыми рейсами между Екатеринбургом и Будапештом.

/TOURBUS.RU