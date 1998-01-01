Новости Российские отели под международными брендами хотят перейти к отечественным операторам Ранее о приостановке инвестиций в России заявили Accor, IHG, Hyatt, Marriott и Sokos

Отели, работавшие под управлением крупных международных брендов, интересуются возможностями перехода под управление российских операторов, чтобы сохранить бизнес, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, которого сегодня цитирует «Интерфакс». «У меня за последние три дня поступило как минимум шесть запросов от владельцев отелей под международными брендами, которые пока работают, по поводу управления российским оператором, поскольку действительно меняется рынок. Все понимают, что это долгосрочная тенденция и что в текущей ситуации экономика отеля важнее, чем бренд», — рассказал он во время пресс-конференции. В последние дни иностранные гостиничные бренды стали заявлять об уходе с российского рынка, отметил спикер. Приостановили строительство новых объектов гостиничные сети Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos. При этом продолжают свою деятельность в России отели Radisson Hotel Group, Rixos Hotels, Four Seasons Hotels. По словам г-на Прасова, самая сложная ситуация сейчас с туризмом в крупных городах, таких, как Москва и Петербург, которые сильно зависели от въездного туризма. «За курорты мы сейчас более-менее спокойны, хотя там тоже ситуация неоднородная: 4-5* чувствуют себя хорошо, а 2-3* как раз точно также зависят от покупательского спроса», — пояснил он. Как отметил эксперт, сейчас тот момент, власть и бизнес должны объединиться, чтобы избежать массового банкротства отельеров и ухудшения их финансового состояния. В первую очередь, по мнению Прасова, следует акцентировать внимание на городских отелях и малых средствах размещения. «У нас все время шел разговор про поддержку предприятий МСП, но те отели, которые, по сути, являются плательщиками НДС, из этой поддержки выпали. Сейчас государство пошло навстречу, и во вторник будет слушаться законопроект о нулевой ставке НДС», — напомнил он. Госдума 11 марта приняла в первом чтении антикризисный налоговый законопроект, в котором устанавливается нулевая ставка НДС. Как отметил г-н Прасов, необходимо, чтобы эта льгота коснулась не только новых, но и действующих отелей, а также полного спектра услуг (питание, конференции), а не только нулевой налог на размещение в гостинице. Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. На прошлой неделе правительство поддержало идею об обнулении НДС для отелей в качестве антикризисной меры. Ставка будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года, - отметил спикер. /TOURBUS.RU



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