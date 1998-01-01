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17 марта
Пять стран обещают не задерживать российские самолеты

Среди этих стран — такие туристические направления, как Куба, Шри-Ланка и Венесуэла


 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) распространило среди российских перевозчиков заявление, что риски ареста самолетов отсутствуют при выполнении полетов на Кубу, в Венесуэлу и Аргентину.

«Согласно информации, поступившей от посольств РФ в иностранных государствах, риски задержаний, ареста, приостановления эксплуатации российских воздушных судов и отзыва страховых полисов отсутствуют при выполнении полетов в Венесуэлу, Кубу, Аргентину», – цитируют СМИ телеграмму замруководителя Росавиации Владимира Потешкина авиакомпаниям.

 

Ранее было опубликовано подобное сообщение относительно Шри-Ланки и Киргизии. И ту, и эту информацию подтвердил АТОР со ссылкой на близкий к регулятору источник.

 

Кроме того, в документе говорится, что ограничения на выполнение полетов российскими авиакомпаниями пока не вводились авиавластями Узбекистана. Однако в отношении этой страны регулятор все же просит учитывать риски, которые могут возникнуть в случае оказания давления со стороны США и ЕС в отношении российских самолетов, взятых в лизинг у европейских компаний.

 

Рынок характеризуют эту новость как «скорее позитивную», отмечает АТОР. Однако при этом ряд представителей авиаотрасли отмечают, что распространение подобных сообщений на фоне острого кризиса в авиаперевозках и невозможности в полной мере использовать свой флот на зарубежных линиях имеет на данный момент не слишком большую практическую полезность.

 

Российские перевозчики не исключают, что полеты на Кубу и Шри-Ланку действительно могут выполняться в будущем. Но только после того, как будет решен вопрос с перерегистрацией бортов.

«Сейчас мы, в первую очередь, работаем над перерегистрацией самолетов в российском реестре и постоянно ведем переговоры с лизингодателями о дальнейшей судьбе самолетов», – заявил представитель одной из российских авиакомпаний.

/TOURBUS.RU

 


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