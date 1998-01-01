Организатор выставки MITT уходит из России

Российский партнер Hyve Group обещает, что в будущем году MITT все равно состоится

Организатор Московской международной выставки MITT- британская компания Hyve Group объявила об уходе из России, - сообщает «Интерфакс».

«Совет директоров следит за конфликтом между Россией и Украиной, одновременно уделяя внимание безопасности и благополучию наших сотрудников. В связи с дальнейшим обострением ситуации совет принял решение официально покинуть российский рынок», — говорится в заявлении Совета директоров компании.

Напомним, что компания Hyve Group работает в России с 1991 года, организует 19 отраслевых выставок по тематикам: строительство, транспортировка и логистика, производство промышленного оборудования, туризм, сельское хозяйство и производство продуктов питания и др. Среди них — MosBuild, WorldFood Moscow, TransRussia: международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий и другие.

Выставка путешествий и туризма MITT проводится с 1994 года, она является крупнейшей в туристической отрасли России. Она традиционно проходит в марте, накануне старта летнего сезона. В этом году 28-я выставка MITT открылась 15 марта и продлится до 17.

Как сообщили в свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора выставки Артема Чернышева, «в 2023 году MITT состоится, ее организатором станет российское юрлицо».

Также стало известно, что российский партнер Hyve Group сообщил, что «В связи с официальным сообщением о выходе глобальной компании Hyve Group из России ООО «Хайв Экспо Интернешнл» объявляет о продолжении деятельности на территории России в качестве организатора международных выставок в нашей стране.

Все запланированные выставки в России пройдут в соответствии с графиком. Все наши сотрудники продолжают работу в обычном режиме. Услуги будут оказываться в полном объеме по высочайшим стандартам качества».

/TOURBUS.RU