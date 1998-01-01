Вьетнам заметно облегчил въезд россиян

Теперь для въезда в страну достаточно ПЦР-теста, также восстановлен безвизовый режим

Как сообщает АТОР, Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало новые условия въезда в страну иностранных граждан. Начиная с 16 марта приезжающие во Вьетнам больше не должны предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный раньше семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции.

Иностранным туристам для въезда во Вьетнам потребуется представить только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-теста, проведенного за 24 часа до прибытия. Детям до 2 лет тесты на ковид не нужны.

При этом, теоретически можно приехать даже без справки. Если у прибывающего из-за рубежа нет справок о тестировании, то он может сдать экспресс-тест на антиген при въезде или молекулярный анализ ПЦР за свой счет в течение первых 24 часов, уже будучи во Вьетнаме.

До получения результата такого тестирования путешественник должен находиться на изоляции в заранее забронированном помещении. Если результат теста отрицательный, он может покинуть карантин; если результат теста положительный, о нем следует незамедлительно сообщить в местный орган здравоохранения.

Всем путешественникам до въезда во Вьетнам нужно заполнить медицинскую декларацию, а по прибытию – использовать мобильное приложение PC-COVID для отслеживания состояния здоровья.

Напомним, что правительство Вьетнама объявило о перезапуске международного туризма с середины марта. С 15 марта российские туристы снова могут находиться во Вьетнаме без виз в течение 15 дней.

По информации АТОР, добраться до Вьетнама можно на прямых рейсах Vietnam Airlines: вьетнамский перевозчик летает из Москвы в Ханой с февраля один раз в неделю.

Также долететь до Вьетнама можно с пересадкой в ОАЭ или Таиланде. Так, Emirates с 13 марта возобновила полеты во Вьетнам: в расписании стоят три еженедельных рейса в столицу страны Ханой, а также два еженедельных рейса в Хошимин.

/TOURBUS.RU