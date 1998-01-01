Ростуризм: более 10,5 тыс. туристов не могут вернуться в Россию

Форму обратной связи на Госуслугах, через которую можно сообщить о своем нахождении за рубежом, заполнили более 10,5 тыс. самостоятельных российских туристов, сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма.

"Порядка 9 тыс. из них – это те туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, и в ряде других стран", — говорится в сообщении.

Как напоминают в Ростуризме, "Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула и с Пхукета.

Также запланированы вылеты 17 марта из Дубая, 18 марта – из Бангкока и 19 марта из Виктории.

Воспользоваться этими рейсами без дополнительной платы смогут пассажиры "Аэрофлота", у которых на руках есть билеты "туда-обратно", перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась. Пассажирам других авиакомпаний необходимо уточнить о возможностях и условиях перелета этими рейсами у своих первоначальных перевозчиков.

"Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается", — добавили в ведомстве.

Россияне, испытывающие сложности с возвращением в Россию после 24 февраля, начиная с 5 марта могут заполонить форму на портале госуслуг, запущенную Ростуризмом и Минцифры. Через форму можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете.

/TOURBUS.RU