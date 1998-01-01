MICE-возможности регионов России - теперь на одной карте

Ведущие эксперты приняли участие в деловых мероприятиях "Территория MICE" на выставке "Интурмаркет"

В рамках мероприятия «Территория MIСЕ», которое состоялось на Международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» обсудили ряд вопросов, связанных с привлечением корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в российские регионы.

Утро 13 марта на «Территории MIСЕ» началось с выступления Натальи ЕВНЕВИЧ, куратора федерального проекта «MIСE-КАРТА РОССИИ». Ровно года назад на этой же площадке была анонсирована разработка многофункциональной платформы «MIСE-КАРТА РОССИИ» - цифрового сервиса, которого все ждали. Благодаря информативной презентации куратора проекта, участники познакомились с инструментарием и возможностями приложения, получив представление как использовать его на практике для продвижения своих регионов

Стоит отметить, что после окончания мастер-класса ряд представителей региона направились к Наталье Евневич с целью уточнения деталей и выстраивания сотрудничества.

Наталья Евневич отметила, что «MIСE-КАРТА РОССИИ» по своей сути является агрегатором MICE-возможностей каждого региона, но после того, как корпоративный заказчик получит первичную красиво «упакованную» информацию о территории – следующим шагом станет знакомство с региональным порталом MICE-услуг и поставщиков.

Ярким примером хорошо проработанного и привлекательно упакованного контента как раз является MICE-портал Ростовской области. Ольга МЕЛИНА, руководитель Центра развития MICE Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, подробно рассказала об этапах разработки инструментов позиционирования региона, формирования уникального продукта и предложения для привлечения на свою территорию.

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/TOURBUS.RU