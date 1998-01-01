Новости Туроператоры: Этим летом отдых в России может подорожать на 30% Дискуссия о предстоящем летнем сезоне прошла в рамках выставки MITT-2022

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в российских объектах размещения 'nbv летом 2022 года на 10-30%. При этом некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг либо из-за роста цен на продовольствие предложили туроператорам продавать только размещение с возможностью оплатить питание на мест. Об этом сообщили представители туркомпаний в ходе обсуждения перспектив летнего сезона в рамках проходящей в столице туристической выставки MITT-2022, - сообщает «Интерфакс». «Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», —заявила замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова. Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов сообщил, что после начала нынешних событий в Украине бронирования отелей бренда снизились на 60%, но с перезапуском программы туристического кешбэка 15 марта спрос резко вырос, и сейчас превышает показатели прошлого года. «Что касается цен, то основную долю расходов отелей составляют зарплаты персонала и коммунальные услуги, на продукты и хозяйственные товары приходится небольшая их доля. В прошлом году был очень большой рост зарплат линейного персонала в отелях, от 30 до 70%, поэтому в этом году такого большого роста зарплат уже не будет. Это один из факторов, не позволяющих сильно повышать цены. Коммунальные услуги также, надеюсь, не будут дорожать выше уровня инфляции. Мы прогнозируем, что цены будут расти на 10-30%. Надеюсь, постепенно и резкого всплеска не будет, но ожидаем минимум 10-30%», — рассказал он. По словам г-на Высоканова, цены на отели высокого уровня, которых в России традиционно не хватает, будут повышаться заметнее. «Так было и в пандемию — отели 4-5* повысили цены чуть ли не в два раза», — напомнил он. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пока не готов прогнозировать рост цен на российских курортах. По его словам, отели пока сейчас не повышают цены из-за роста стоимости продуктов питания, так как хотят дождаться стабилизации ситуации. Второй важный фактор, который влияет на рост цен, — это спрос. После 24 февраля он упал на 50%, и если эта ситуация сохранится, то повышение цен не превысит 10-15%. «Если же высокий спрос наложится на продуктовую инфляцию, то меньше 20-30% мы не увидим», — подчеркнул он. Как считает г-н Ромашкин, дальнейшие продажи будут зависеть от политической ситуации. С ним согласен и г-н Высоканов. «Спрос зависит от проведения спецоперации: как она будет развиваться, что там дальше будет. Многие наши потенциальные клиенты отсматривают ситуацию в Украине, и это явно будет влиять на спрос, особенно в Крыму», — сказал он. Г-н Высоканов добавил, что для развития внутреннего туризма в условиях кризиса необходимо увеличивать номерной фонд, в том числе с помощью создания глэмпингов, мотелей и отелей из быстро возводимых конструкций. А также по примеру Турции создавать с нуля новые курортные зоны с инфраструктурой, рассчитанной на туристов. Кроме того, серьезной проблемой российских объектов размещения остается качество сервиса и нехватка подготовленного персонала, — горничных, поваров и других сотрудников, - заключил эксперт. /TOURBUS.RU



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