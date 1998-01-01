Для въезда на Мальдивы больше не нужны ПЦР-тесты

Власти Мальдив постепенно ослабляют антиковидные ограничения: теперь непривитым иностранным туристам больше не нужно проходить ПЦР-тест перед поездкой на острова, сообщает портал Raajje.

«Путешественники, въезжающие или вылетающие с Мальдивских островов, должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. С 14 марта непривитым туристам для посещения страны не нужно сдавать ПЦР-тест, однако тестирование перед отъездом с Мальдив сохраняется», — пишет издание, на которое ссылается «Интерфакс»

Как отмечает портал, непривитые туристы могут заселяться только в отели и гостевые дома, в которых не менее 95% персонала вакцинированы. Кроме того, им по-прежнему требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до отъезда с Мальдивских островов.

В свою очередь, вакцинированные туристы могут бронировать любые объекты размещения на курортах архипелага. Как сообщает Raajje, для путешествия по разным островам с ночевками потребуется одобрение Минтуризма Мальдив не менее чем за два дня до поездки.

В начале марта Мальдивы перестали требовать ПЦР-тесты по прибытии, а также при выезде с локальных островов у вакцинированных туристов. Российская вакцина «Спутник V» одобрена на Мальдивах. После второй дозы прививки до въезда должно пройти не менее 14 дней.

По мнению экспертов туроператора «Интурист», которых цитирует АТОР, послабления туристических протоколов вряд ли окажут заметное влияние на спрос по направлению на текущем этапе из-за высокой стоимости авиабилетов. Так, по данным туроператора, при базовой цене в 239 507 р. (2 028 долларов) тур на 7 ночей в отель 4* в апреле на двоих из-за доплат за авиабилеты обойдется от 409 753 р. (3 470 долларов).

Тем не менее представители «Интуриста» считают, что отмена ПЦР-тестов повысит спрос на наземные услуги на мальдивских островах. Так, туристы, которые привыкли долго отдыхать в теплых странах и сейчас, например, находятся в Дубае, могут сменить локацию и отправиться на Мальдивы.

Напомним, российские авиакомпании из-за санкций приостановили выполнение прямых перелетов на Мальдивы. Добраться до Мальдив из Москвы можно с пересадкой в аэропортах ОАЭ, Катара или Турции.

По данным министерства туризма Мальдив, в январе – феврале 2022 года Россия была в лидерах туристических прибытий. Из почти 290 тыс. туристов, которые посетили островное государство в период с 1 января по 2 марта, 44 тыс. человек были гражданами России.

Доля российского рынка во въездном потоке на Мальдивы составила 15,2% от общего количества международных прибытий. В ТОП-3 также входят Великобритания (около 3 тыс.) и Индия (26 тыс.).

/TOURBUS.RU