Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром весенней серии Workshop «Турбизнес»

Крупнейшее отечественное профессиональное туристическое роуд-шоу пройдет в апреле в 14 мегаполисах страны

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром осенней серии Workshop «Турбизнес», которая начнется уже 4 апреля и пройдет в 14 городах России, а также Минске.

Напомним, что предстоящая серия workshop, организуемая Медиахолдингом «Турбизнес» - уже 47-я по счёту. Она начнется с посещения городов Поволжья, затем в планах — мегаполисы Урала, Сибири и Северо-Запада страны. В рамках workshop планируется провести десятки мастер-классов и презентаций. Практически в каждом городе весенней серии перед началом workshop запланировано проведение бизнес-завтрака с участием туроператоров и офисов по туризму.

Отметим, что по результатам прошлогоднего летнего сезона Северная столица вошла в ТОП-5 самых востребованных туристических направлений россиян, и в этом немалая заслуга Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, активно занимающегося продвижением туристического имиджа Северной столицы и развитием его инфраструктуры гостеприимства.

Как отмечает Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, «В прошлом году город на Неве посетили 5,8 млн. российских и 250 тысяч иностранных гостей. Показатели внутреннего туризма практически достигли значений допандемийного 2019 года.

Уровень удовлетворения поездкой в Петербург у российских гостей находится на отметке примерно в 86%, такой же высокий показатель отмечается и среди иностранцев. Повторное посещение нашего города в 2022 году планируют 73,9% российских и 47% иностранных туристов. Это доказательство качественной работы предприятий индустрии гостеприимства города на Неве.

Санкт-Петербург привлекает гостей как город богатейшего культурно-исторического наследия. Но не только: в городе активно развиваются другие виды туризма. Мы наблюдаем рост спроса на экскурсии по знаменитым фабрикам и заводам города и будем помогать предприятиям развивать программы промышленного туризма, привлекать не только экскурсантов, но и инвесторов, партнеров.

Северная столица развивается и как центр медицинского туризма. Клиники города готовы предоставить полный спектр медицинских услуг высокого качества. В 2021 году у нас получили лечение 80628 медицинских туриста, которые принесли в экономику города более 593 млн рублей. За два месяца 2022 года уже прошли оздоровление более пятнадцати тысяч гостей, объем предоставленных им услуг оценивается почти в 62 млн рублей.

Наш Комитет запланировал целый ряд мероприятий для продвижения образовательного туризма. Так, мы работаем и с представителями вузов, и с турфирмами, создаем площадки для их общения, чтобы в итоге получить востребованный на рынке турпродукт.

Нам есть, что предложить гостям сегодня, и есть, куда расти.

Желаю всем туристическим компаниям плодотворной работы и удачных проектов в новом весенне-летнем сезоне!»

Календарь весенней серии Workshop «Турбизнес»