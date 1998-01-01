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Международная туристическая выставка MITT открывается сегодня в «Крокус Экспо»

В экспозиции в «Крокус Экспо» примут участие более 60 регионов Росиии и 17 зарубежных стран

Сегодня в «Крокус Экспо» открывается международная туристическая выставка MITT, сообщили нам в компании-организаторе Hyve Russia.

В этом году среди иностранных участников будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Филиппины. Впервые приедут Алжир, Индонезия и Кения.

Примут участие в выставке и более 60 субъектов РФ – республики Бурятия, Татарстан, Карелия и Дагестан, Камчатский, Алтайский и Краснодарский края, Московская, Ростовская, Калининградская, Тюменская и Иркутская области, Санкт-Петербург и другие. Новички российской экспозиции – Оренбургская, Амурская и Челябинская области, Хабаровский край и Екатеринбург.

В рамках выставки пройдет конкурс MITT Travel Start – в его финале будут представлены 20 иноовационных программм по таким направлениям, как онлайн-сервисы для организации путешествий, технологические провайдеры и сервисы для отелей. Финалисты получат возможность продемонстрировать свои проекты перед профессиональной аудиторией и выиграть бесплатное участие в выставке MITT в 2023 году. MITT Travel Start организован совместно с Российским союзом туриндустрии при поддержке профессионального сообщества Travel Startups.

Деловая программа является неотъемлемой частью MITT. Во время работы выставки состоятся мероприятия, отражающие актуальные для отечественного турбизнеса темы. В этом году посетителей ждут различные конференции по цифровым технологиям в туризме и повышению эффективности бизнеса. Ключевым мероприятием выставки станет Всероссийское совещание Ростуризма, которое пройдет 15 марта.

С 15 по 17 марта в рамках выставки пройдет Форум лидеров туристической отрасли, в раках которого запланированы встречи руководителей туристических компаний, отелей и представителей власти для обсуждения стратегических вопросов индустрии. Эксперты расскажут о перспективах развития внутреннего и выездного туризма в России, а также представят обзоры актуальных законодательных изменений отрасли и мер поддержки туристического бизнес-сообщества.

Также с 15 по 17 марта пройдет бесплатная образовательная программа для представителей туристических агентств и других заинтересованных специалистов MITT Академия. Ежедневные семинары затронут наиболее актуальные вопросы работы турфирм – «Управление туркомпанией», «Эффективный маркетинг и продажи», «Построение онлайн-турагентства».

Конференция MITT Digital состоится на выставке сегодня, 15 марта. Она посвящена информационным технологиям в сфере туризма. Ведущие российские эксперты расскажут про важнейшие события из сферы онлайн-трэвел, актуальные тренды, новые возможности для бизнеса и будущее туризма.

16 марта впервые в рамках выставки будет работать Школа развития регионального туризма «8 шагов к успеху». Соорганизатором конференции выступит Ростуризм. Мероприятие будет посвящено основным инструментам и технологиям государственного управления в туризме. Спикеры разберут меры поддержки, стратегию и программу развития туризма в регионах, туристические маршруты, а также найдут точки притяжения туристов.

И наконец, образовательная программа MITT MICE 17 марта традиционно соберёт представителей, поставщиков и покупателей услуг сферы делового туризма.

/TOURBUS.RU

