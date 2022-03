Новости Таиланд планирует отменить Thailand Pass Необходимость разрешения на въезд иностранных туристов планируется отменить к 1 июля

Управление по туризму Таиланда (TAT) готовит план смягчения правил поездок для иностранных туристов к 1 июля, среди них отмена разрешения на въезд Thailand Pass, сообщает газета The Bangkok Post, на которую ссылается сегодня «Интерфакс». «Наши прогнозы в туротрасли по доходам и турпотоку в королевство могут быть хуже ожидаемых из-за роста цен на нефть и инфляцию на фоне ситуации на Украине. Между тем, мы намерены ко второй половине года ослабить ограничения, связанные с Covid-19, в том числе отменить Thai Pass», — цитирует издание главу TAT Ютасака Супасорна. По его словам, агентство должно начать работу над новыми протоколами в течение следующих четырех месяцев. «Тем не менее, требование ПЦР-тестов пока останется, потому что страна ежедневно фиксирует большое число заболевших. Таиланд должен принять меры безопасности и извлечь уроки из опыта других стран, которые уже открылись, чтобы королевство оставалось конкурентоспособным в привлечении иностранных туристов», — пояснил г-н Супасорн. TAT планирует предложить поэтапное смягчение правил поездок на следующем заседании Центра управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) 18 марта. Как отмечает The Bangkok Post, Таиланд в июле популярен в основном у туристов из стран Европы, однако в этом году ожидается увеличение турпотока за счет путешественников из соседних стран – Индия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Малайзия готова открыть свою сухопутную границу с Таиландом 1 апреля. Разрешение на въезд Thailand Pass действует для иностранных туристов в рамках программы путешествий Test&Go. С 1 февраля власти королевства разрешили въезд по ней всем иностранцам. Российская вакцина «Спутник V» одобрена в рамках этой программы. Для оформления въезда необходимо зарегистрироваться на платформе Thailand Pass не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд. Затем предоставить подтверждение бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными тестами (один ПЦР, один экспресс-тест), которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно, - добавляет «Интерфакс». /TOURBUS.RU

