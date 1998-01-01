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Красноярский край представил новый аэропорт, уникальные смотровые площадки и круизы по Енисею

На завершившейся выставке «Интурмаркет-2022» прошла презентация богатых туристических новинок Красноярского края

На завершившейся вчера в столице выставке «Интурмаркет-2022» прошла презентация туристических новинок Красноярского края — второго по величине — после Якутии - региона России (протяжённость с севера на юг более 3000 км, три климатических пояса), - сообщает наш специальный корреспондент.

«Туристический поток в наш регион в прошлом году составил 680 тыс. человек, увеличившись весьма заметно — на 28% по сравнению с «ковидным» 2020 годом», - рассказала заместитель руководителя Красноярского агентства по туризму Ольга Василенко. По её словам, в нынешнем году может быть превышен и рекордный результат 2019 года — 861 тыс. чел.

Одна из главных новинок краевого туризма — новый международный аэропорт (10 пунктов пропуска, 4 телескопических трапа), носящий имя выдающегося певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского, рассчитанный на пассажиропоток в 5, 5 млн. пассажиров в год. Номерной фонд краевого центра увеличился до 12 тыс. номеров.

В конце минувшего года в Красноярске был открыт объект, вошедший в российскую книгу рекордов Гинесса. Это лестница на Торгашинский хребет, с которого открываются великолепные виды на сам город и Енисей. Лестница длиной почти полтора километра насчитывает 1683 ступени, имеет перепад высот. Вход на объект бесплатный.

Строительство и работы по благоустройству территории обошлось в 50 млн. руб. и были выполнены с минимально возможным вмешательством в естественный ландшафт: пролёты лестницы подчёркивают его природные формы.

На объекте имеются скамейки для отдыха, площадка с навигацией, тёплый бесплатный туалет, освещение, а также парковка на 20–25 мест.

Осенью минувшего года была завершена и коренная реконструкция находящейся на высоте 505 м и видной из любого конца Красноярска смотровой площадки — идеального места семейного отдыха - на Николаевской сопке.

Популярность площадки у туристов объяснима не только уникальным панорамным видом не только на город, но и на живописные природные объекты: Енисей, горные пики вершины гор Такмак и Ермак, заповедник «Красноярские столбы», а также экопарк «Гремячая грива». Важно и то, что площадка находится в наименее загрязнённом с точки зрения экологии Октябрьском районе Красноярска — поблизости нет «вредных» предприятий.

Особое внимание в последнее время уделяется развитию кулинарного туризма. В Красноярске (совместно со школой знаменитого фраYцузского повара Поля Бокюза открыт кулинарный университет. Енисейской кухне был посвящён проходивший в прошлом году в Красноярске этап российской независимой кулинарной премии WHERETOEAT.

Главная транспортная артерия Красноярского края — Енисей, одна из самых полноводных рек в мире. Представителями компании «Водоход» был представлен круиз по Енисею на реконструированном теплоходе «Максим Горький» класса Wild Life 5* на 94 пассажира (45 кают).

Самый дальний и продолжительный вариант — 11-дневное путешествие по маршруту Красноярск — Дудинка (или наоборот). Стоимость путешествия (в режиме all inclusive) начинается от 57 500 руб. Из дополнительных услуг наиболее интересно вертолётное путешествие из Дудинки на заповедное плато Путорана.

/TOURBUS.RU