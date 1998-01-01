Новости Cегодня стартует очередная программа туристического кешбэка Кроме того, первого мая начнется новая программа «детского кешбэка»

Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. «Основной туристический кешбэк стартует 15 марта. Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более 3 месяцев, включая июнь», — сообщила вчера журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Она перечислила направления, привлекательные для путешествий весной и в начале лета. «До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим городам Золотого Кольца, съездить в столицу Поволжья Нижний Новгород, побывать в Казани или Санкт-Петербурге. Интересные направления для активного отдыха на природе – регионы Русского Севера, Карелия, Мурманская область, жаУрал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток», — сказала г-жа Догузова. Основные условия программы остаются, добавила глава Ростуризма, прежними. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк составит 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф. Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока. Следующая распродажа туров с кешбэком должна была пройти осенью, но на прошлой неделе Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта с целью поддержать туротрасль в условиях экономического кризиса. Нынешний этап программы станет шестым. Как сообщалось, всего на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются. Кроме того, правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки на отдых для ребёнка, заявил вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По этой программе отдохнули уже около 420 тысяч детей, напомнил он. Программабудет запущена с 1 мая, напомнил г-н Мишустин. Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года и продлилась до 31 августа. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский лагерь и получить кешбэк в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей. В 2021 году для запуска программы детского кешбэка правительство выделило 5 млрд рублей, для ее продления в 2022 году потребуется как минимум такая же сумма, сообщала в декабре глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, благодаря этой программе более 400 тыс. детей отправились в лагеря с 50% скидкой, - отмечает «Интерфакс». /TOURBUS.RU

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