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14 марта
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В России приостановлены программы Priority Pass и Lounge Key/ «Аэрофлот» выполнит вывозные рейсы из Египта и Шри-Ланки/ Korean Airlines приостановил выполнение рейсов Владивосток-Сеул
В России приостановлены программы Priority Pass и Lounge Key
Collinson Group, оператор программ Priority Pass и Lounge Key в ночь с 11 на 12 марта временно приостановит работу в России, сообщает Росбанк в своем официальном телеграм-канале.
Доступа не будет ко всем бизнес залам в аэропортах и на железнодорожных станциях, отмечают в кредитной организации.
В Газпромбанке (ГПБ) заявляют, что доступ в бизнес-залы по программам Priority Pass и Lounge Key не предоставляется с 10 марта.
"В связи с объявлением платежной системы Visa о приостановке работы в России информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года доступ в бизнес-залы не предоставляется по программам Priority Pass и Lounge Key для карт, выпущенных на территории РФ", — говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.
«Тинькофф банк», предоставлявший бесплатный доступ к залам Lounge Key, будет компенсировать стоимость прохода по чеку, если в лаундж-зоне согласятся принять оплату наличными. Количество проходов останется неизменным, согласно тарифам клиентов. В кредитной организации уточнили, что доступ к залам закрыт как внутри страны, так и за границей.
ГПБ и Тинькофф банк сообщили, что уже работают над альтернативными программами
«Аэрофлот» выполнит вывозные рейсы из Египта и Шри-Ланки
«Аэрофлот» 14-15 марта выполнит рейсы из Египта и Шри-Ланки для вывоза российских туристов, говорится в сообщении компании.
14 марта будут выполнены спецрейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха в Москву, 15 марта запланирован рейс из Хургады в Москву.
"К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", — сказано в сообщении компании.
Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").
Korean Airlines приостановил выполнение рейсов Владивосток-Сеул
Южнокорейский авиаперевозчик Korean Airlines приостановил выполнение рейсов Владивосток-Сеул, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель пресс-службы АО "Международный аэропорт Владивосток".
"Авиакомпания Korean Airlines отменила рейсы из Владивостока в Сеул, Air Busan — по данным на понедельник пока не отменяет", — пояснил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что возможны дальнейшие изменения.
Как сообщалось, на прошлой неделе глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что полеты из международного аэропорта Владивосток в Сеул выполняют Korean Airlines и Air Busan, каждая — раз в две недели.
Южнокорейский лоукостер Air Busan 5 февраля начал регулярные полеты между Владивостоком и Сеулом.
Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air в конце января возобновила регулярные рейсы по маршруту Сеул- Владивосток- Сеул.
/TOURBUS.RU
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