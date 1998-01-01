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В России приостановлены программы Priority Pass и Lounge Key

Collinson Group, оператор программ Priority Pass и Lounge Key в ночь с 11 на 12 марта временно приостановит работу в России, сообщает Росбанк в своем официальном телеграм-канале.

Доступа не будет ко всем бизнес залам в аэропортах и на железнодорожных станциях, отмечают в кредитной организации.

В Газпромбанке (ГПБ) заявляют, что доступ в бизнес-залы по программам Priority Pass и Lounge Key не предоставляется с 10 марта.

"В связи с объявлением платежной системы Visa о приостановке работы в России информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года доступ в бизнес-залы не предоставляется по программам Priority Pass и Lounge Key для карт, выпущенных на территории РФ", — говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.

«Тинькофф банк», предоставлявший бесплатный доступ к залам Lounge Key, будет компенсировать стоимость прохода по чеку, если в лаундж-зоне согласятся принять оплату наличными. Количество проходов останется неизменным, согласно тарифам клиентов. В кредитной организации уточнили, что доступ к залам закрыт как внутри страны, так и за границей.

ГПБ и Тинькофф банк сообщили, что уже работают над альтернативными программами