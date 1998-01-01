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14 марта
Абу-Даби отменил ПЦР-тесты для привитых туристов

Эмират официально объявил о новых протоколах въезда иностранных гостей


 

Как сообщает сегодня АТОР, Департамент культуры и туризма Абу-Даби официально объявил о новых протоколах въезда и изменениях в списке ковид-ограничений для иностранных туристов.

Согласно новым правилам, полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс. По прибытии в эмират они должны предъявить только официальное свидетельство о вакцинации (для России – «Спутник V») с действующим QR-кодом.

 

ПЦР-тест по прибытии в международный аэропорт Абу-Даби больше не является обязательным для путешественников, независимо от их прививочного статуса.

Тем не менее, туристам рекомендуется пройти эту процедуру, чтобы активировать свой Green Pass в приложении AlHosn.

Напоминаем, что Green Pass обеспечит доступ ко многим крытым достопримечательностям Абу-Даби, таким как торговые центры, тематические парки развлечений и рестораны. Однако все достопримечательности на открытом воздухе доступны.

 

Невакцинированные путешественники по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 48 часов до их запланированного отъезда, или справку о выздоровлении от COVID-19, датированную в течение 30 дней до отъезда, с действующим QR-кодом.

Путешественники в возрасте до 12 лет освобождены от предъявления всех перечисленных справок.

 

Напомним, ранее в Абу-Даби был  отменен действовавший 10-дневный карантин для непривитых иностранцев. Также больше не является обязательным ношение масок на открытом воздухе, данное требование сохраняется лишь для закрытых помещений. Соблюдение социальной дистанции больше не требуется.

 

Ранее, в конце февраля власти Дубая приняли решение освободить от ПЦР-тестирования полностью вакцинированных пассажиров, прибывающих в страну. Туристам без вакцины потребуется отрицательный ПЦР-тест, полученный за 48 часов до прибытия в эмират.

Напомним, до нововведений, Дубай принимал всех туристов (и вакцинированных и без вакцины) только на условиях предоставления отрицательных ПЦР-тестов.

/TOURBUS.RU


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