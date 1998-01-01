Из Петербурга в Казань – на чартере

Удачный опыт реализованной осенью 2021 года чартерной программы из Москвы в Казань весной 2022-го будет расширен географически: впервые в истории жителям Петербурга предлагают посетить столицу Татарстана с помощью специально организованных чартерных авиарейсов, значительно сокращающих время в пути, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Полетная программа будет осуществляться на крыльях авиакомпании «Ямал»: она стартует 29 апреля 2022 года и продолжится вплоть до 10 мая. Рейсы в период майских праздников станут выполняться на лайнерах А320 и предусматривают путешествие длительностью в 4-5 дней в рамках экскурсионной программы «Привет, Казань!».

Вылет воздушного судна из Петербурга запланирован на 14.45 (самолет прибудет в столицу Татарстана уже в 16:50), а обратно лайнер отправляется из Казани в 11:10 - и через пару часов (в 13:15) приземлится на берегах Невы.

Как пояснили в организующей новую чартерную программу компании FUN&SUN, стоимость экскурсионных туров в Казань на чартере из Петербурга начинается от 17 999 рублей. Как и в других подобных программах, эксклюзивные экскурсионные в рамках проекта «Привет, Казань!» предлагаются туристам в трех вариантах («Лайт», «Стандарт» и «Макси»). Все они включают в себя перелет в оба конца, проживание в заранее выбранном отеле и трансферы. И при неизменно высоком качестве услуг отличаются только экскурсионным наполнением.

Так, вариант «Лайт» предоставляет путешественникам больше свободного времени, так как в его состав входят только автобусная обзорная экскурсия по Казани и пешеходная по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей. Остальное время пребывания в Казани туристы могут использовать как им захочется. «Стандарт» добавляет к двум основным экскурсиям поездку на остров-град «Свияжск» и посещение Раифского монастыря.

А пакет «Макси», кроме уже названных, включает в свой состав еще и экскурсию в Болгар, который зачастую называют Северной Меккой. Что касается размещения, все варианты программы «Привет, Казань!» с отправлением из Петербурга предусматривают пребывание в комфортабельных отелях столицы Татарстана уровня 2-4*, большая часть из которых находится в центральной части Казани в нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей.

Новая чартерная программа может быть интересна как петербуржцам, так и жителями Казани, которые также могут воспользоваться ее возможностями для путешествия в Северную столицу.

/TOURBUS.RU