MICE: Новые вызовы и новые возможности

13 марта в рамках Международной турвыставки «Интурмаркет» прошло ежегодное мероприятие «Территория MIСЕ». В рамках программы Дня, а она была оперативно скорректирована в связи новыми реалиями жизни, - эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» поделились опытом проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей, а также порассуждали о том, - где взять для всего этого кадры и возможности.

Одним из главных обсуждаемых вопросов «Территории MIСЕ» стало привлечение корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в регионы нашей страны. Какие возможности открываются перед ними в связи с уходом с рынка лидирующих иностранных игроков.

В первой сессии – мастер-классе «Как правильно подготовить каталог MICE возможностей региона для региональных органов управления туризмом и агентств» своим опытом и идеями поделились руководитель Центра развития MICE Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, Ольга МЕЛИНА и организатор проекта «День MICE в регионах России», куратор федерального проекта «MIСE-КАРТА РОССИИ» и АНО «Проектный офис MICE» Наталья ЕВНЕВИЧ.

В фокусе второй сессии «Создание «питательной» среды для здорового MICE-поколения будущего» были кадры для MICE-индустрии будущего. Ведущие отраслевые аналитики и практики, а среди них: директор центра международных научных исследований и проектов Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена ВАСИЛЬЕВА, заведующий кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых Ольга ЕРГУНОВА, заместитель декана факультета гостеприимства Президентской академии РАНХиГС Ирина ГОНЧАРОВ, и др.

По их обоюдному мнению, технологии еще не столь совершенны, чтобы полностью заменить людей и что сегодня главным вызовом становится дефицит ресурсов и кадров.

Каким образом пандемия продолжает влиять на деятельность корпораций? Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика и сколько готовы тратить корпорации на мероприятия в России?

На эти и другие вопросы постарались ответить на третьей партнер - сессии «Изменения MICE-ландшафта России: Новые идеи. Новые игроки» ведущие эксперты этой области. Так, свой профессиональный и беспристрастный взгляд на радикальные изменения рынка, коммуникаций и компетенций, взаимодействий заказчиков и подрядчиков озвучили директор национального конгресс-бюро Сагид ЗАРЕМУКОВ, бизнес-тренер, тьютор по эмоциональному интеллекту, руководитель Special project agency Сергей АРМИШЕВ, генеральный директор компании «Демлинк Атлас» Ирина КАРНАУХОВА, директор ГУП РК «Крымский туристский центр» Елена ЮРЧЕНКО, Коммерческий директор объектов гостеприимства Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии, Всесезонного курорта «Игора» Елена МАХРОВА и другие.

В целом, специалисты сошлись на мнении, что «пессимизм в работе – точно не помощник». Надо верить в лучшее, - налаживать связи между регионами своей родной страны, а перемены рассматривать исключительно как окно новых возможностей.

Очередной насыщенный мероприятиями и встречами деловой праздник доказал, что индустрия встреч и событий – не маркетинговый термин, а реальный сегмент экономики и что MICE-индустрия – это платформа, объединяющая различные сферы экономики регионального и федерального уровней.

Подробные материалы о выступлениях экспертов на разных сессиях конференции «Территория MICE» - в наших следующих материалах.