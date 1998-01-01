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14 марта
«Интурмаркет» открыл туристическую весну
В этом году в выставке участвуют более 70 регионов России и проходят более 60 деловых мероприятий с участим двух сотен спикеров
Cегодня — завершающий день проходящей в столичном Экспоцентре уже в семнадцатый раз Международной туристической выставки «Интурмаркет». Несмотря на сложную международную обстановку и звучавшие в связи с этим пессимистичные прогнозы, выставка проходит в этом году очень ярко и насыщенно — прежде всего за счет активного участия десятков российских регионов
Как рассказали нам организаторы выставки, «Инурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют более 70 регионов России. «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме. При этом на выставке представлены и иностранные государства., Египет, Куба, Колумбия, Венесуэла и другие.
Особенностью выставки стали стенды межрегиональных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье», «Россия – страна возможностей».
Насыщенной стала и деловая программа выставки: на пяти площадках в комплексе «Экспоцентр» было запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Профессионалы отрасли смогли не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов».
В субботу в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие замглавы Ростуризма Елена Лысенкова председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, глава республики Алтай Олег Хорохордин и директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Это уникальная площадка, которая на текущий момент приобретает еще большую актуальность и важность, потому что сейчас профессионалы индустрии как раз испытывают нехватку пространства и личного общения для поиска новых возможностей, для разработки новых туристических связей, для выстраивания новых туристических маршрутов, формирования новых турпродуктов и предложений», — сказала на церемонии открытия выставки замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.
Она отметила, что для успешного проведения весенне-летнего сезона, для увеличения спроса на поездки в регионы России необходимо пересмотреть подходы. «Благодаря таким площадкам как «Интурмаркет» это будет возможно, потому что в одном месте встретились несколько тысяч профессионалов, готовых сделать отрасль более успешной, свой бизнес более результативным, а туристов более счастливыми», — сказала г-жа Лысенкова.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев, напомнил, что в настоящее время профильные ведомства занимаются созданием нового закона о туризме. «Мы сейчас занимаемся тем, что формируем законодательную базу, те правила, по которым ближайшие 5-10 лет будет развиваться туриндустрия. Мы ждем от представителей туриндустрии экспертизы и взгляда на то, какие меры можно в качестве поправок внести в законопроекты», — добавил он.
Параллельно основной выставке была запланирована большая деловая программа, включающая круглые столы, презентации и семинары по актуальным проблемам туристской отрасли.
В рамках выставки в субботу прошло также пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли с участием представителей Ростуризма, корпорации «Туризм.РФ», комитета по туризму Госдумы РФ, а также туристических организаций и представителей региональных органов власти.
/TOURBUS.RU
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