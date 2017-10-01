Бермуды «приземлили» 745 российских лайнеров

Авиационные власти Бермудских островов с 13 марта приостанавило действие летных сертификатов для самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на архипелаге, сообщает Управление гражданской авиации Бермуд (BCAA), на которое ссылается «Интерфакс».

"Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на возможность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией, которые зарегистрированы в реестре воздушных судов Бермудских островов. BCAA не может быть уверенным в том, что эти самолеты годны к полетам. Поэтому с 23:59 UTC 12 марта мы временно останавливаем действие всех летных сертификатов самолетов, которые эксплуатируются в соответствии с соглашением между РФ и Бермудами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в ВСАА, действие сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года сразу после посадки.

Экспрты поясняют, что речь идет о сотнях самолетов российских авиакомпаний. Решение бермудских авиавластей осложнит процесс вывоза туристов из-за границы, а также постановку новых полетных программ в другие страны.

По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Как отмечают экспреты, опрошенные АТОР, «Фактически это означает следующее: самолетам с недействительным сертификатом летной годности авиавласти зарубежных государств могут не позволить вылететь из страны, если они находятся там на момент 23.59, из-за «неправильных документов». Отсутствие сертификата летной годности можно очень грубо сравнить с отсутствием документа о техосмотре у автомобиля.

Именно поэтому ранее Росавиацией было рекомендовано таким российским авиакомпаниям не выполнять полёты в связи с возможным задержанием или арестом.

Тем не менее, на практике, по-видимому, могут быть и исключения. Все будет решаться в индивидуальном порядке, говорят специалисты: уже были случаи, когда российские самолеты все же после разбирательств выпускали из зарубежных аэропортов с «неправильными» документами (так было и в Египте, и в ОАЭ)».

«Но как бы то ни было, решение бермудских авиавластей еще более осложнит любые полеты российских самолетов с этой регистрацией за границу: так, можно точно сказать, что осложнится и процесс вывоза туристов, и тем более постановка новых полетных программ за рубеж», - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU