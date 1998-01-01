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Перспективы развития внутреннего туризма в регионах Дальнего Востока и Арктики обсудят участники «Интурмаркета»

13 марта в рамках деловой программы XVII Международной турвыставки «Интурмаркет-2022» состоится панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022»

13 марта в рамках деловой программы XVII Международной туристской выставки «Интурмаркет-2022», которая пройдет в Павильоне Форум ЦВК «Экспоцентр», состоится панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022». Организатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Развитие туристской отрасли в регионах Дальнего Востока и Арктики является стратегическим направлением государственной политики и одной из самых обсуждаемых тем в отраслевом сообществе. Сегодня перспективы для внутреннего туризма на территориях самого масштабного в нашей стране федерального округа и российской Арктики обретают особую значимость и требуют комплексного подхода в решении стоящих задач. Благодаря условиям, созданным для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации, сфера туризма является одной из лидеров по количеству новых инвестиционных проектов.

По данным КРДВ, на начало 2022 года в рамках преференциальных режимов реализуется 251 туристский проект с общим объемом инвестиций 189 млрд. рублей.

Чтобы индустрия туризма заняла лидирующие позиции в сфере торговли услугами и являлась стимулом для процветания различных отраслей экономики, необходимо учитывать и традиционные, давно испытанные подходы, и инновационные, ставя во главу угла интересы своего, родного туриста. Колоссальный природный и логистический потенциал дальневосточных и арктических территорий, несомненно, выступает важнейшей основой для роста экономики макрорегионов. Но при этом по-прежнему требуют решения вопросы транспортной доступности, недостатка мест размещения и уровня сервиса.

Федеральные туроператоры с каждым годом все активнее формируют туры на Дальний Восток и Арктику. Какие новые предложения и направления будут доступны путешественникам в этом летнем сезоне, как эффективнее продвигать туристские ресурсы в современных условиях, нужны ли дополнительные меры поддержки для формирования устойчивого спроса и таргетированного туристского потока? Эти и другие вопросы обсудят эксперты – представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и институтов развития.

В числе участников дискуссии: президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям ООО «ТТ-Тревел» Александр Сирченко, заместитель генерального директора ООО «ВодоходЪ» Евгения Труфанова, генеральный директор и основатель RussiaDiscovery, руководитель комиссии по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов, президент Международного эногастрономического центра, член правления РСТ, председатель комитета РСТ по гастротуризму Леонид Гелибтерман, генеральный директор «Байкальской резиденции» Оксана Градова и другие.

Модератором выступит заместитель директора департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова.

Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022» состоится 13 марта, в 11:30 – 13:00, в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская Набережная, 14, павильон Форум, зал «Стеклянный купол».

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте выставки https://www.itmexpo.ru/media/accred/

Видео-трансляция с выставки «Интурмаркет-2022», день второй (13 марта 2022) https://www.itmexpo.ru/media/news/67994/

Получить бесплатный пригласительный билет на выставку https://www.itmexpo.ru/reg/

Горячая линия для посетителей выставки: +7 (495) 762-56-78