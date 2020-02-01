Россия с 9 марта сняла введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на полеты в восемь стран, сообщает Росавиация.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — говорится в сообщении ведомства.

Полеты между РФ и этими странами будут выполняться "на взаимной основе на основании положений двусторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей".

При этом отмечается, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

Как напоминает «Интерфакс», введенные в 2020 году ограничения на полеты из-за COVID-19 подразумевали сильное сокращение числа рейсов между РФ и другими странами.

В течение 2021-2022 гг. ограничения постепенно смягчались. По данным Росавиации, ранее РФ полностью сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, Доминиканой, Кубой, ОАЭ, Турцией, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Южной Кореей и Египтом .

Ранее в пятницу стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия воздушных судов.

С 6 марта полеты в Россию приостановили и азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways. По данным AZAL, ситуация обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями

При этом авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает выполнять полеты в города России, также летают в РФ компании Армении, Киргизии, Ирана и Таджикистана.