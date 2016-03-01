Новости

Горячие авиановости

Pegasus Airlines отменяет рейсы в Россию по 27 марта/ Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной России/ Авиакомпания Red Wings полетит в Стамбул на Superjet 100

Pegasus Airlines отменяет рейсы в Россию по 27 марта

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов, сообщает перевозчик в четверг.

"В соответствии с регламентом Евросоюза №2022/328 вводятся санкции и ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из Российской Федерации. В связи с операционными рисками все наши рейсы в Россию приостановлены с 13 марта (включительно) до 27 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам, которые приобрели билеты из Москвы, Петербурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы и Краснодара на этот период, бесплатную замену и полный возврат средств. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении перевозчика.

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной России

Росавиация в третий раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 20 марта. "До 20 марта 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве. Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала операции России на Украине. Позднее они были продлены до 8 марта, затем — до 14 марта.

Авиакомпания Red Wings с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Стамбул

Согласно сообщению компании, Red Wings полетит в Стамбул с 15 марта, рейсы будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов", — отмечает перевозчик.

Superjet 100 — нетипичный для рейсов Москва — Стамбул тип самолета. Обычно авиакомпании используют на этом направлении более вместительные суда, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, на которых, в зависимости от компоновки салона, по 300-400 кресел, - отмечант «Интерфакс».

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски "ареста или задержания" авиатехники, отмечало ведомство.

/TOURBUS.RU

