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11 марта
Профессионалы обсудят изменение MICE-ландшафта России

Дискуссионно-образовательная программа "Территория MICE" пройдет 13 марта на выставке «Интурмаркет»


 

Для внутреннего делового туризма и MICE вновь открывается «окно возможностей» - обсуждению и обмену кейсами будет посвящена дискуссионно-образовательная программа "Территория MICE" (13 марта. с 11:00 до 15:00 зал фуршетов. пав. 8).

 

В рамках экспертной сессия "ИЗМЕНЕНИЯ MICE-ЛАНДШАФТА РОССИИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ИГРОКИ" специалисты поделятся своим видением радикальных изменений на рынке, которые уже принесла пандемия и в эти дни дополняет новая реальность.

- Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика?

- Каким образом пандемия и санкции влияют на деятельность корпораций?

- Как изменился подход к развитию туристического потенциала регионов?

 - Какие стратегии развития сейчас наиболее актуальны и эффективны?

 

Приглашаем всех бесплатно принять участие в программе « Территория MICE», для участия желательно предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad: https://vserossiyskiy-den-mice-22.timepad.ru/event/1932749/

 

Бесплатный билет можно получить на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/.

Выставка предлагает обширную деловую программу – вы выйдете с новыми идеями и новыми впечатлениями!


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