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11 марта
Профессионалы обсудят изменение MICE-ландшафта России
Дискуссионно-образовательная программа "Территория MICE" пройдет 13 марта на выставке «Интурмаркет»
Для внутреннего делового туризма и MICE вновь открывается «окно возможностей» - обсуждению и обмену кейсами будет посвящена дискуссионно-образовательная программа "Территория MICE" (13 марта. с 11:00 до 15:00 зал фуршетов. пав. 8).
В рамках экспертной сессия "ИЗМЕНЕНИЯ MICE-ЛАНДШАФТА РОССИИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ИГРОКИ" специалисты поделятся своим видением радикальных изменений на рынке, которые уже принесла пандемия и в эти дни дополняет новая реальность.
- Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика?
- Каким образом пандемия и санкции влияют на деятельность корпораций?
- Как изменился подход к развитию туристического потенциала регионов?
- Какие стратегии развития сейчас наиболее актуальны и эффективны?
Приглашаем всех бесплатно принять участие в программе « Территория MICE», для участия желательно предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad: https://vserossiyskiy-den-mice-22.timepad.ru/event/1932749/
Бесплатный билет можно получить на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/.
Выставка предлагает обширную деловую программу – вы выйдете с новыми идеями и новыми впечатлениями!
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