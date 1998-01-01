Межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России» будет представлен на выставке «Интурмаркет»

12 марта с 10:00 до 12:00 в павильоне «Форум» в зале «Южный» пройдет специализированная сессия «IT-технологии в межрегиональном туристическом проекте «Серебряное ожерелье России»». Организатором сессии является СПБ ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

«Серебряное ожерелье России» – межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города (областные центры, крупные населенные пункты Северо-запада России), в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К участию в сессии приглашены представители бизнеса в сфере IT-технологий, а также представители субъектов, входящих в межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье» (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелии и Коми, Ненецкий автономный округ), которые владеют «живой» практикой и практическим опытом использования актуальных современных IT-технологий в проекте «Серебряное ожерелье».

12 марта в Экспоцентре на Красной Пресне - на туристической выставке Интурмаркет!

Бесплатный билет можно получить на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/.