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12 марта встречаемся на Международной туристической выставке «Интурмаркет»

Выставка в столичном "Экспоцентре" традиционно является важнейшим событием российского туризма

Приглашаем посетить XVII Международную туристическую выставку «Интурмаркет», которая будет проходить с 12 по 14 марта 2022 г. в ЦВК «Экспоцентр» (пав. Форум).

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Выставка традиционно является важнейшим событием российского туризма.

Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. Мероприятие выявляет самых активных представителей туристской индустрии страны и выступает в качестве объединяющей коммуникационной площадки.

Профессионалы расширяют на выставке свои бизнес-возможности, путешественники находят ответы на вопросы: «Как путешествовать?», «Куда ехать?», «Где остановиться?», «Что посетить?», «Что увезти с собой?» и другие. Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке.

«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют более 70 регионов России. «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме. При этом на выставке представлены и иностранные государства.

Особенностью выставки станут стенды межрегиональных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье», «Россия – страна возможностей».

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – место открытий и перспектив. «Интурмаркет» – это праздник для туристов и профессионалов сферы.

Насыщенной будет деловая программа выставки: на пяти площадках в комплексе «Экспоцентр» запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Профессионалы отрасли смогут не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.

С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.

Для бесплатного посещения зарегистрируйтесь здесь и получите электронный бейдж. Распечатайте его, он даст вам право на вход без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации. Экономьте свое время!

Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации по посещению выставки — все это есть на официальных ресурсах «Интурмаркет». Посетитель может выбрать самый удобный для себя — Facebook, Telegram, Instagram или VK — и узнавать все самые свежие новости первыми.

До встречи на выставке «Интурмаркет-2022» в «Экспоцентре» 12-14 марта!