Два города - миллион впечатлений

О проекте и планах Москвы и Санкт-Петербурга на 2022 год расскажут на туристической выставке «Интурмаркет»

Проект был запущен летом 2021 г. совместно Комитетом по туризму г. Москвы и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и стал ответом на растущий внутренний поток туристов.

К концу 2021 г. «Два города — миллион впечатлений» вышел на новый этап развития: всего на сегодняшний день создано 27 уникальных тематических туров по Москве и Санкт-Петербургу, из них 7 — для иностранного рынка. Все они не только обогащают туристическую карту двух городов, но и привлекают современную молодую аудиторию, которые ищут для себя нишевые и кастомизированные турпродукты.

Так, например, в рамках «Двух городов» можно выбрать увлекательный гастровояж по обеим столицам, а семьям с детьми — отправиться в тур «Москва — Санкт-Петербург Трансформация». Деловые люди оценят маршрут «Pro-столицы», а любители моды — «Стиль большого города».

Также проект получил специальную премию за продвижение внутреннего туризма по версии World Travel Awards 2021.

Запуск проекта «Два города — миллион впечатлений» продемонстрировал высокий спрос на коллаборационные программы Москвы и Петербурга. Поэтому в 2022 году планируется увеличить ассортимент новых и нетипичных туристических продуктов.

Спикеры:

Киселева Мария Юрьевна — Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис комитета по развитию туризма»

Корнеев Сергей Евгеньевич — председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга



Где и когда: 14 марта 2022, XVII Международная туристическая выставка «Интурмаркет», Конференц-зал «Стеклянный купол», Конгресс-центр, 3 этаж, 10.30-12.00.

Для бесплатного посещения зарегистрируйтесь здесь и получите электронный бейдж. Распечатайте его, он даст вам право на вход без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации. Экономьте свое время!

Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации по посещению выставки — все это есть на официальных ресурсах «Интурмаркет». Посетитель может выбрать самый удобный для себя — Facebook, Telegram, Instagram или VK — и узнавать все самые свежие новости первыми.

До встречи на выставке в «Экспоцентре» 12-14 марта!