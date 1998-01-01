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10 марта
Два города - миллион впечатлений
О проекте и планах Москвы и Санкт-Петербурга на 2022 год расскажут на туристической выставке «Интурмаркет»
Проект был запущен летом 2021 г. совместно Комитетом по туризму г. Москвы и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и стал ответом на растущий внутренний поток туристов.
К концу 2021 г. «Два города — миллион впечатлений» вышел на новый этап развития: всего на сегодняшний день создано 27 уникальных тематических туров по Москве и Санкт-Петербургу, из них 7 — для иностранного рынка. Все они не только обогащают туристическую карту двух городов, но и привлекают современную молодую аудиторию, которые ищут для себя нишевые и кастомизированные турпродукты.
Так, например, в рамках «Двух городов» можно выбрать увлекательный гастровояж по обеим столицам, а семьям с детьми — отправиться в тур «Москва — Санкт-Петербург Трансформация». Деловые люди оценят маршрут «Pro-столицы», а любители моды — «Стиль большого города».
Также проект получил специальную премию за продвижение внутреннего туризма по версии World Travel Awards 2021.
Запуск проекта «Два города — миллион впечатлений» продемонстрировал высокий спрос на коллаборационные программы Москвы и Петербурга. Поэтому в 2022 году планируется увеличить ассортимент новых и нетипичных туристических продуктов.
Спикеры:
Киселева Мария Юрьевна — Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис комитета по развитию туризма»
Корнеев Сергей Евгеньевич — председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
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Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации по посещению выставки — все это есть на официальных ресурсах «Интурмаркет». Посетитель может выбрать самый удобный для себя — Facebook, Telegram, Instagram или VK — и узнавать все самые свежие новости первыми.
До встречи на выставке в «Экспоцентре» 12-14 марта!
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