Глава "Аэрофлота" переходит в «Почту России»

По информации РБК, Михаила Полубояринова на посту главы «Аэрофлота» сменит Сергей Александровский

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, подпавший под санкции ЕС, решил уйти в отставку и перейдет на работу в "Почту России", сообщила газета "РБК" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, место г-на Полубояринова в "Аэрофлоте" займет гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" сообщили, что г-н Александровский назначен на должность заместителя гендиректора "Аэрофлота". Решение принято "в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий".

Отставку Полубояринова в компании не прокомментировали: "Документами об иных управленческих решениях "Аэрофлот" не располагает".

Информацию об уходе из "Аэрофлота" Полубояринова подтвердил источник "Интерфакса" в авиаотрасли. В "Почте России" не предоставили комментариев.

Напомним, что ранее в компании отрицали слухи об уврльнении г-на Полубояринова.

Сегодня же «Интерфакс» сообщил еще об одном увольнении в авиаотрасли — стало известно, что генеральный директор АО "Рампорт Аэро" (управляет подмосковным аэропортом "Жуковский") Томас Вайшвилла покидает компанию.

Литовец Вайшвилла руководил "Жуковским" с момента основания компании в 2014 году. По данным источника, он добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия.

Собеседник информагентства отметил, что в настоящий момент общее управление холдингом осуществляет первый заместитель гендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин, который возглавляет грузового оператора аэропорта "Жуковский" (АО "Жиа Карго").В пресс-службе аэропорта информацию об уходе гендиректора не комментируют.

Компанию "Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года — голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия".

На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".

/TOURBUS.RU