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Бренд «TUI Россия» прекращает существование

С сегодняшнего дня туроператор работает под новым брендом Fun&Sun

ООО «ТТ-Трэвел» (юридическое лицо, под которым в федеральном реестре туроператоров состоит TUI Россия) 10 марта уведомил своих партнеров и клиентов о том, что руководством компании принято решение о переходе на торговую марку Fun&Sun (Свидетельство о регистрации ТЗ №818751 и № 818750, дата гос. регистрации 06.07.2021 г.) и полном прекращении использования торговой марки TUI, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

При этом речь идет уже не о кобренде, как это было в октябре 2021 года, а о полном отказе от торговой марки и бренда TUI в России. Сайт tui.ru уже производит автоматическую переадресацию всех посетителей на www.fstravel.com. На новом сайте работают и личные кабинеты турагентов.

В связи с тем, что TUI Россия больше не будет существовать как бренд, вносятся соответствующие корректировки:

• все онлайн-ресурсы компании, в том числе электронная почта, перенесены на домен fstravel.com

• будет обновлено оформление офисов продаж, обновятся брендированные поверхности и рекламные носители (вместо TUI будет Fun&Sun)

• обновятся названия всех аккаунтов туроператора в соцсетях

• новую фирменную символику будут использовать принимающие партнеры компании Fun&Sun

При этом, как отметили в Fun&Sun, изменения не влияют на правоотношения ООО «ТТ-Трэвел» ни с партнерами, ни с клиентам, ввиду того, что юридическое лицо, с которым заключены договоры, сохраняется. «Смена торговой марки не повлечет изменений в работе компании», – заявили в FUN&SUN.

Напомним, что в конце октября 2021 года туроператор TUI Россия перешел на кобренд Fun&Sun. Тогда TUI как бренд никуда не исчез. Теперь же FUN&SUN становится единственным брендом, под которым будет работать туроператор.

/TOURBUS.RU