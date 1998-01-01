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AZUR air не будет перерегистрировать свои самолеты в Турции

Ранее сообщалось, что в Турции могут пройти перерегистрацию с целью избежать санкций лайнеры AZUR air, Royal Flight и Nordwind

"AZUR air опровергает сообщения о возможной регистрации своих самолетов в других странах. Авиакомпания находится в плотном контакте с лизингодателями и рассчитывает на урегулирование ситуации", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Кроме того, AZUR air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже зарегистрировано четыре самолета AZUR air: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200. В ближайшее время авиакомпания намерена зарегистрировать в РФ и другие лайнеры", — добавил собеседник.

О том, что российские чартерные авиакомпании, аффилированные с турецкими туроператорами, планируют перерегистрировать свои самолеты в Турции, ранее источник портал в СМИ.

Уточнялось, что речь идет прежде всего об авиакомпаниях AZUR air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik.

Перерегистрация нужна для того, чтобы вывести самолеты, которые сейчас зарегистрированы в основном на Бермудских островах и в Ирландии, из-под западных санкций. В этом случае авиакомпании смогли бы продолжить полеты за рубеж, не опасаясь ареста парка.

Отметим также, что вчера вылет самолета AZUR air, прилетевшего в египетскую Хургаду за российскими туристами, задержан более чем на 5 часов из-за технической неисправности, почти 350 пассажиров ждут резервного борта, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Задержка рейса ZF-518 Хургада — Москва на текущий момент составляет 5 часов. Прибывший за туристами вывозной борт авиакомпании AZUR air не может вылететь из-за неисправности. Пассажирам придется ждать, пока за ними прилетит резервный борт", — говорится в сообщении.

По информации АТОР, самолет должен был доставить в Россию 342 россиянина, включая младенцев.

"В авиакомпании сообщили, что все пассажиры будут в соответствии с федеральными авиационными правилами обеспечены едой и водой, а также временным размещением в отелях. Перевозчик уже подготовил резервный борт, но пока вылет откладывается: идут формальные процедуры для согласования маршрута", — пояснили в ассоциации.

Напомним, что AZUR air — одна из крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ, выполняет рейсы по заказу туроператоров. Стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай".

/TOURBUS.RU