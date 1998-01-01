Получить Шенген стало сложнее

Большинство стран ЕС пока не сворачивает полностью визовый процесс в России, но вносит в него серьезные ограничения

Несмотря на приостановку авиасообщения с Евросоюзом, большинство стран ЕС пока не сворачивает визовый процесс в России. Тем не менее, отдельные изменения в работе европейских идипмиссий и их визовых центров в регионах РФ все же произошли, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Так, Венгрия с 4 марта 2022 приостановила прием документов на визу в визовых центрах в Казани, Уфе и Самаре. По информации визового провайдера VFS Global, вместо этого заявители могут подавать документы на визу в Венгрию в Генеральном консульстве в Казани по предварительной записи.

Из-за прекращения прямых перелетов выдачу шенгенских виз для поездок на Мадейру приостановило Посольство Португалии.

Ранее о приостановке приема на краткосрочные визы для граждан РФ сообщили Латвия и Литва.

Чехия одной из первой в России сообщила о приостановке шенгенских виз на всей территории РФ. Все сделанные ранее записи на подачу заявлений были аннулированы. Однако спустя несколько дней Посольство Чехии сообщило о возобновлении работы визовых центров (ВЦ). Они Чехии теперь уполномочены принимать только заявления иностранных граждан, легально долгосрочно проживающих в РФ, и заявления по гуманитарной цели поездки.

Подача каждого заявления согласовывается сотрудниками визовых центров с консульским отделом Посольства (необходимо предварительное разрешение). Заявления граждан России по другим целям поездок в Чехию, в том числе, с целью туризма, больше не принимаются.

Все визовые решения по всем заявлениям теперь рассматриваются консульским отделом Посольства Чехии в Москве. Генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге закрыты.

С 9 марта 2022 г. из-за технических проблем (невозможность оплаты на норвежском сайте и другие ограничения в текущей ситуации) о приостановке приема заявлений на получение шенгенской визы или вида на жительство в визовых центрах в России сообщило Посольство Норвегии в Москве.

По информации дипмиссии, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены как обычно через провайдера VFS. По указанным причинам, увеличится и время оформления шенгенской визы. При этом у россиян сохраняется возможность подать срочные заявления на визу в Посольстве Норвегии в Москве по предварительной записи.

В качестве санкционных мер Брюссель с 28 февраля 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов официальных делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов. Речь идет о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней.

Согласно визовому кодексу ЕС, каждая страна блока может приостановить действие соответствующего соглашения полностью или частично. Несколько стран уже поддержали общую директиву ЕС и обновили правила приема документов на деловые визы.

Так, Исландия с 5 марта 2022 года приостановила прием документов на деловые визы для граждан РФ, а также действие договора об упрощении визового режима для россиян.

Вслед за Исландией о заморозке действия упрощенного визового режима с РФ заявила и Дания

Схожую позицию заняли и в Нидерландах и Хорватии. В визовом центре Нидерландов подчеркнули, что консульский сбор для всех остальных граждан России остается прежним (35 Евро), поскольку обычные заявители «не подвержены влиянию санкций». А вот тем, кто оформляет бизнес-визу, придется заплатить 80 евро.

О повышении суммы консульского сбора за деловые визы до 80 евро сообщили в Посольстве Словении. Кроме того, Словения ввела временное ограничение приема заявлений на национальную визу (тип D). Заявление на национальную визу сейчас можно подать только на основании воссоединения семьи с гражданином Словении.

К общим требованиям ЕС присоединилась Италия. По информации визового оператора VMS, с 9 марта сумма консульского сбора для граждан РФ при оформлении деловой визы составит 80 евро, - сообщает АТОР.

/TOURBUS.RU