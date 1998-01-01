Правительство обнулит на пять лет НДС для гостиничного бизнеса

Правительство обсуждает идею о введении нулевого НДС на предоставление гостиничных услуг, заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков в ходе оперативного совещания., посвященного обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности. "Поддержка гостиничного бизнеса. Важнейшее решение предлагается принять по нулевому НДС по гостиничному бизнесу", — сказал он.

Первый вице-спикер уточнил, что речь идет об установлении на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, - сообщает «Интерфакс».

Решение правительства РФ об обнулении на пять лет НДС для субъектов гостиничной отрасли – самое важное решение для развития в отрасли за десятилетия, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Принятое правительством решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли – это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали. Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей", — сказала она журналистам в среду.

Как напомнила глава Ростуризма, сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. При этом поскольку в 100% добавленной стоимости в гостиницах формируется непосредственно в организации, налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой с налогом с оборота и достигает 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%

"Такая налоговая нагрузка делает отрасль не конкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов", — подчеркнула Догузова.

Председатель комиссии РСПП по туристской индустрии и почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает это решение очень важным и полезным для гостиничной отрасли. "Но ситуация для туризма во многом неопределенная, особенно если не удастся затормозить цены на междугородные пассажирские перевозки. Поэтому необходимо не только обнулять НДС. Надо резко снижать, если не обнулять, ставки отчислений в социальные фонды с учетом исключительно высокой трудоемкости гостиничных и санаторно-курортных услуг", — добавил он.

Участники рынка позитивно воспринимают новую меру поддержки отрасли, отмечает также Ассоциация туроператоров.

«В разрезе текущей ситуации это очень позитивная новость. Представители гостиничного рынка неоднократно говорили о необходимости обнуления НДС, и мы рады, что мера поддержана правительством», – говорит Вадим Прасов из Федерации рестораторов и отельеров России.По его словам, мера улучшит экономику крупных и средних объектов размещения.

Смущает экспертов пока только срок действия меры, - по их мнению, оптимально было бы отменить НДС бессрочно.

«Непонятно, почему именно пять лет. То есть пять лет я буду работать без НДС, а потом он резко снова появится? Учитывая ограниченный срок, сейчас многим не до конца ясно, есть ли смысл для отельера переходить с упрощенной на общую систему налогообложения», – заявил руководитель сети «Ателика» Алексей Высоканов.

/TOURBUS.RU