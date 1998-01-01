Норвегия прекратила прием визовых документов от россиян

В ближайшее время подобное решение может принять и Эстония

Визовые центры Норвегии в России остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз в связи с проблемами оплаты консульского сбора и другими ограничениями, следует из сообщения визового центра страны.

"Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что с 9 марта невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство ни в один из норвежских визовых центров в России. Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале и другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией", — говорится в сообщении.

По данным центра, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены обычным путем. "По тем же причинам время оформления шенгенской визы в настоящее время больше, чем обычно. Срочные заявления можно подать непосредственно в посольстве в Москве по предварительной записи", — отмечают в визовом центре.

Напомним, что правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений для туристов, связанных с коронавирусом, и возобновило выдачу виз россиянам.

В другой северной стране — Эстония - также может быть прекращена выдача виз россиянам, заявила глава МИД страны Эва-Мария Лииметс. "Эстония рассматривает вопрос о принятии одностороннего решения о прекращении выдачи виз гражданам России", — заявила Лийметс в среду на правительственном часе в парламенте.

В то же время она отметила, что "это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу".

Она также сказала, что в визовом вопросе Эстония взвешивает всё, "чтобы визы не выдавались лицам, предоставляющим риски для государства".

Г-жа Лийметс сообщила, что МИД сейчас пересматривает свою консульскую деятельность на российском направлении. "Прежде всего выдаем визы по гуманитарным соображениям, для воссоединения семей. Туристическими визами нам практически некогда заниматься", — сказала глава МИД.

/TOURBUS.RU