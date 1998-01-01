Новости В Берлине проходит онлайн-выставка ITB 2022 В ходе онлайн-дискуссий эксперты обсуждают влияние на туризм эпидемии коронавируса и конфликта в Украине

8-10 марта в Берлине проходит ведущая европейская туристическая выставка ITB Berlin Convention 2022 — вновь, уже третий год подряд, в онлайн-формате. Как рассказали ее организаторы, в этом году среди десятков тем, которые обсудят профессионалы в рамках виртуальной выставки — новые вызовы, с которыми сталкивается сегодня мировая туриндустрия, включая эпидемию коронавируса, климатические изменения и события в Украине. Перед началом выставки ее организаторы опубликовали подробное исследование нынешних тенденций в мировой туристической отрасли. По прогнозам специалистов, в этом году мировой туризм может вырасти на 46% по сравнению с минувшим. Оборот мировой туротрасли в этом году вероятно, превысит 353 миллиарда евро. По мнению экспертов, опрошенных организаторами выставки, полное восстановление отрасли будет достигнуто при этом лишь после 2024 года. Опрос двух тысяч специалистов туротрасли показал, что сейчас поведение туристов заметно меняется - если в 2019 году большинству путешественников в Германии потребовалось более трех месяцев, чтобы принять решение о международной поездке, то сейчас 28 процентам туристов на это требуется от одного до трех месяцев, а менее 25 процентам требуется даже менее четырех недель. При этом применение страховок от отмены поездок увеличились почти на 20 процентов, а использование приложений онлайн-бронирования по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 40 процентов. На этом фоне сегодня более половины всех путешественников утверждают, что заинтересованы в новых технологиях, которые помогут им в будущих поездках. Еще одна тенденция мирового туризма — резкий рос внутреннего туризма на фоне эпидемии ковида. Так, если июне 2019 года на долю немецких туристов приходилось 84 процента ночевок в стране , то в 2021 году - уже 94 процента, при этом среди внутренних туристов резко выросло число молодых путешественников до 30 лет. Еще одна новая тенденция- совмещение отдыха и работы — в удаленном режиме или по рабочей визе. Не обошли вниманием эксперты и влияние на мировой туризм конфликта в Украине. Как отмечают эксперты, анализ нынешних событий еще предстоит. При этом они указывают, что, по данным ЮНВТО, в 2019 году совокупные расходы Украины и России на выездной туризм составили около 3,2% от общемирового объема. На соседние восточноевропейские страны приходилось около 1,8 процента от общемирового объема. В 2019 году на Украину и Россию пришлось в совокупности 2,6 процента от общего числа 1,5 миллиарда международных туристических прибытий, а на соседние страны Восточной Европы - около 5,3 процента, что является весьма заметной долей мирового туррынка. /TOURBUS.RU



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