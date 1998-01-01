XVII Международная турвыставка «Интурмаркет» ждет профессионалов 12-14 марта в «Экспоцентре»

В этом году Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится 12-14 марта в ЦВК «Экспоцентр».

Официальная поддержка выставки:

Правительство Российской Федерации

Федеральное агентство по туризму

Российский Союз Туриндустрии (РСТ)

Ассоциация Туроператоров России (АТОР)

Партнеры мероприятия:

Регионы-партнеры выставки: Республика Хакасия, Ленинградская область, Красноярский край

Город-партнер: Санкт-Петербург

Официальный партнер: Республика Башкортостан

Межрегиональный партнер выставки: проект ««Серебряное ожерелье»»

Генеральный В2В информационный партнер: Profi.Travel

Генеральный информационный партнер: Вести.Туризм

Генеральный интернет-партнер: Турпром

Генеральный новостной партнер: Travel Russian News (TRN)

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Выставка традиционно является важнейшим событием российского туризма.\

Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. Мероприятие выявляет самых активных представителей туристской индустрии страны и выступает в качестве объединяющей коммуникационной площадки. Р

Профессионалы расширяют на выставке свои бизнес-возможности, путешественники находят ответы на вопросы: «Как путешествовать?», «Куда ехать?», «Где остановиться?», «Что посетить?», «Что увезти с собой?» и другие. Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке.\

«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют более 70 регионов России. «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме. При этом на выставке представлены и иностранные государства.\

Особенностью выставки станут стенды межрегиональных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье», «Россия – страна возможностей».

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – место открытий и перспектив. «Интурмаркет» – это праздник для туристов и профессионалов сферы.

Насыщенной будет деловая программа выставки: на пяти площадках в комплексе «Экспоцентр» запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Профессионалы отрасли смогут не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.

Ключевые деловые мероприятия выставки «Интурмаркет-2022»

Специализированная деловая сессия «IT-технологии в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России»

Бизнес-Форум: «Туризм, креативные коды, креативные индустрии - лучшие муниципальные практики России»

Семинар «Последствия спецоперации. Жизнь турагента в новой реальности»

Конкурс презентаций региональных участников РСТ «10 минут славы»

Рабочее совещание регионов-участников национального туристского проекта «Императорский маршрут»

Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли

Обучающий семинар для регионов от Национального туроператора АЛЕАН «Открывай Россию с АЛЕАН». Новый взгляд на известные регионы: как стать продающим экспертом регионального продукта

Создаем «Больше, чем путешествие»: опыт реализации федеральной программы (2021-2024). Формирование новых подходов к созданию культурно-познавательных туров

Презентация туристского потенциала Приморского края в формате презентации с элементами дополненной реальности

Конференция «Открытый диалог "ПравТурСоюза": новые тенденции и проблемы 2022 года»

Практическая сессия «Безопасность детского туризма: болевые точки и пути решения»

Экспертная сессия АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области»

Круглый стол о межрегиональном социо-культурном проекте «Берестяные письма в будущее. XXI век. Великое русское слово великих русских писателей»

Экспертный круглый стол: «Окультуриваться надо: познавательный туризм и культурное развитие городов»

Диалоговая площадка «Внедрение механизмов устойчивого развития в туризме и индустрии гостеприимства»

Мастер сессия «Формирование спроса на устойчивый турпродукт. Как продвигать, чтобы заметили?»

Митап-сессия «Основные тренды в современных подходах к развитию туризма на природных территориях»

Медиафорум «#ПораПутешествоватьПоРоссии» на Международной туристической выставке «Интурмаркет»

Круглый стол «Современная экскурсионная деятельность: нормативно-правовая основа, образовательные программы, региональная практика и перспективы брендовых маршрутов» брендовых маршрутов»

Семинар «Туризм и Закон. Новое законодательство в сфере туризма, проблемы и перспективы»

Панельная дискуссия «Развитие арктического туризма в моногородах на примере Мончегорска (Мурманская область)»

Всероссийский день MICE

Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022»

Презентация «Красноярский край. Должен увидеть каждый!»

Презентация «Туристические продукты Байкальского региона»

Круглый стол «Оздоровительный туризм: рождение, устойчивость или рост? Актуальные тренды и продукты российского оздоровительного гостеприимства»

Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем» в пользу подопечных Детского хосписа «Дом с маяком»

Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур»

III Всероссийская конференция «Как привлечь селебрити к брендингу территорий»

Презентация «Открой Вольный Дон! Все о гостеприимстве и турпродуктах Ростовской области»

Конференция «От Чёрного моря до Белого». Автотуризм, как уникальный инструмент развития территорий»

Обучающий семинар для туристско-информационных центров

Рабочее совещание участников и партнеров межрегионального проекта «Яркие выходные в Приволжье»

VII Всероссийский форум «Россия событийная» в рамках образовательного форума «ПораПутешествоватьПоРоссии»

Совместное мероприятие Комитета по туризму Москвы и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга «Два города – миллион впечатлений»

Практическая сессия по Интернет-продвижению для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка

Презентация туристических возможностей самого западного региона страны — Калининградской области

Сессия «Развиваем этнотуризм – сохраняем культурный код народов России»

Рабочее совещание по проблематике автобусных экскурсионных перевозок Комиссии по автобусным перевозкам РСТ

Круглый стол «Сельский и винный туризм в России - новые впечатления, новые возможности для развития турбизнеса и регионов»

Презентация туристического потенциала Чувашской республики для московской туротрасли

Рабочее совещание комиссии РСТ по речным круизам «Навигация 2022 года. Перспективы развития круизного туризма в новых экономических условиях»

Заседание Международного круглого стола «СНГ+МИР. Мир Профессионалов 2022»

Конференция Intelligent Travel Marketing

Кейс-сессия «Образовательный туризм. Лучшие практики и форматы коллабораций»

Workshop «Автотуристы и туристские маршруты - это новая кровь возрождения сёл и исторических поселений»

С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.

13 марта, второй день Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022», по сложившейся традиции, объявлен Днём Благотворительности

Наша цель — поддержка Детского хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями и существующего на частные пожертвования. Центральное событие акции — Благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья. Мы будем рады любому вашему участию в этом душевном проекте!

Организатор выставки: ООО «Экспотур» (Россия)

Более подробная информация о выставке размещена на сайте www.itmexpo.ru.

телефоны: +7 (495) 762-87-65, +7 (495) 626-43-69, +7 (495) 626-21-73

e-mail: itm@itmexpo.ru

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», метро «Выставочная»

До встречи на выставке «Интурмаркет» 12-14 марта в «Экспоцентре»!