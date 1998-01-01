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09 марта
XVII Международная турвыставка «Интурмаркет» ждет профессионалов 12-14 марта в «Экспоцентре»
Стали известны ключевые события выставки «Интурмаркет-2022»
В этом году Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится 12-14 марта в ЦВК «Экспоцентр».
Официальная поддержка выставки:
Партнеры мероприятия:
Международная туристическая выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Выставка традиционно является важнейшим событием российского туризма.\
Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. Мероприятие выявляет самых активных представителей туристской индустрии страны и выступает в качестве объединяющей коммуникационной площадки. Р
Профессионалы расширяют на выставке свои бизнес-возможности, путешественники находят ответы на вопросы: «Как путешествовать?», «Куда ехать?», «Где остановиться?», «Что посетить?», «Что увезти с собой?» и другие. Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке.\
«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют более 70 регионов России. «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме. При этом на выставке представлены и иностранные государства.\
Особенностью выставки станут стенды межрегиональных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье», «Россия – страна возможностей».
Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – место открытий и перспектив. «Интурмаркет» – это праздник для туристов и профессионалов сферы.
Насыщенной будет деловая программа выставки: на пяти площадках в комплексе «Экспоцентр» запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Профессионалы отрасли смогут не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.
Ключевые деловые мероприятия выставки «Интурмаркет-2022»
Специализированная деловая сессия «IT-технологии в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России»
Бизнес-Форум: «Туризм, креативные коды, креативные индустрии - лучшие муниципальные практики России»
Семинар «Последствия спецоперации. Жизнь турагента в новой реальности»
Конкурс презентаций региональных участников РСТ «10 минут славы»
Рабочее совещание регионов-участников национального туристского проекта «Императорский маршрут»
Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли
Обучающий семинар для регионов от Национального туроператора АЛЕАН «Открывай Россию с АЛЕАН». Новый взгляд на известные регионы: как стать продающим экспертом регионального продукта
Создаем «Больше, чем путешествие»: опыт реализации федеральной программы (2021-2024). Формирование новых подходов к созданию культурно-познавательных туров
Презентация туристского потенциала Приморского края в формате презентации с элементами дополненной реальности
Конференция «Открытый диалог "ПравТурСоюза": новые тенденции и проблемы 2022 года»
Практическая сессия «Безопасность детского туризма: болевые точки и пути решения»
Экспертная сессия АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области»
Круглый стол о межрегиональном социо-культурном проекте «Берестяные письма в будущее. XXI век. Великое русское слово великих русских писателей»
Экспертный круглый стол: «Окультуриваться надо: познавательный туризм и культурное развитие городов»
Диалоговая площадка «Внедрение механизмов устойчивого развития в туризме и индустрии гостеприимства»
Мастер сессия «Формирование спроса на устойчивый турпродукт. Как продвигать, чтобы заметили?»
Митап-сессия «Основные тренды в современных подходах к развитию туризма на природных территориях»
Медиафорум «#ПораПутешествоватьПоРоссии» на Международной туристической выставке «Интурмаркет»
Круглый стол «Современная экскурсионная деятельность: нормативно-правовая основа, образовательные программы, региональная практика и перспективы брендовых маршрутов» брендовых маршрутов»
Семинар «Туризм и Закон. Новое законодательство в сфере туризма, проблемы и перспективы»
Панельная дискуссия «Развитие арктического туризма в моногородах на примере Мончегорска (Мурманская область)»
Всероссийский день MICE
Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето 2022»
Презентация «Красноярский край. Должен увидеть каждый!»
Презентация «Туристические продукты Байкальского региона»
Круглый стол «Оздоровительный туризм: рождение, устойчивость или рост? Актуальные тренды и продукты российского оздоровительного гостеприимства»
Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем» в пользу подопечных Детского хосписа «Дом с маяком»
Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур»
III Всероссийская конференция «Как привлечь селебрити к брендингу территорий»
Презентация «Открой Вольный Дон! Все о гостеприимстве и турпродуктах Ростовской области»
Конференция «От Чёрного моря до Белого». Автотуризм, как уникальный инструмент развития территорий»
Обучающий семинар для туристско-информационных центров
Рабочее совещание участников и партнеров межрегионального проекта «Яркие выходные в Приволжье»
VII Всероссийский форум «Россия событийная» в рамках образовательного форума «ПораПутешествоватьПоРоссии»
Совместное мероприятие Комитета по туризму Москвы и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга «Два города – миллион впечатлений»
Практическая сессия по Интернет-продвижению для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка
Презентация туристических возможностей самого западного региона страны — Калининградской области
Сессия «Развиваем этнотуризм – сохраняем культурный код народов России»
Рабочее совещание по проблематике автобусных экскурсионных перевозок Комиссии по автобусным перевозкам РСТ
Круглый стол «Сельский и винный туризм в России - новые впечатления, новые возможности для развития турбизнеса и регионов»
Презентация туристического потенциала Чувашской республики для московской туротрасли
Рабочее совещание комиссии РСТ по речным круизам «Навигация 2022 года. Перспективы развития круизного туризма в новых экономических условиях»
Заседание Международного круглого стола «СНГ+МИР. Мир Профессионалов 2022»
Конференция Intelligent Travel Marketing
Кейс-сессия «Образовательный туризм. Лучшие практики и форматы коллабораций»
Workshop «Автотуристы и туристские маршруты - это новая кровь возрождения сёл и исторических поселений»
С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.
13 марта, второй день Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022», по сложившейся традиции, объявлен Днём Благотворительности
Наша цель — поддержка Детского хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями и существующего на частные пожертвования. Центральное событие акции — Благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в Детский хоспис «Дом с маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья. Мы будем рады любому вашему участию в этом душевном проекте!
Организатор выставки: ООО «Экспотур» (Россия)
Более подробная информация о выставке размещена на сайте www.itmexpo.ru.
До встречи на выставке «Интурмаркет» 12-14 марта в «Экспоцентре»!
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