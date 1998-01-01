Visa и Mastercard приостанавливают работу на российском рынке

Шестого марта международные платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы на российском рынке.

"С этого момента Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все операции в ближайшие дни", — говорится в сообщении Visa.

Позднее в компании уточнили, что с полуночи 10 марта все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, за ее пределами осуществляться не будут. Также в России не будут работать карты Visa, выпущенные иностранными финансовыми институтами.

«Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями», — заявил глава Visa Эл Келли, которого цитирует «Интерфакс»

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard", — сообщила, в свою очередь, компания Mastercard. "Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России", — сказано в сообщении.

Центробанк сообщил, что карты MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России. При этом будут недоступны трансграничные операции.

"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в

Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту", — отметил ЦБ.

При этом трансграничные операции по этим картам будут недоступны, это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования карт за рубежом, констатирует ЦБ, рекомендуя в случае выезда за границу брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.

По информации СМИ, карты "Мир" принимают в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане. На сайте платежной системы сообщается, что с 2015 года выпущено более 100 млн карт "Мир", их можно заказать в одном из 158 банков.

Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщила, что россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту "Мир"- UnionPay, которая работает в РФ и еще 180 странах. Оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках, однакор крупных банков среди них нет.

Как отмечает в этой связи Ассоциация туроператоров, «Сейчас крупные банки РФ го думают над выпуском ко-бейджинговых карт «Мир – UnionPay», такие уже выпускались и выпускаются в России, но небольшими банками. Однако, если и крупные банки возьмутся за их массовый выпуск, утверждать, что это будет 100% решением вопроса с западными санкциями в плане возможности платить по российским картам везде за границей, пока нельзя, считают некоторые специалисты платежного рынка.

Для Китая и стран Юго-Восточной Азии этот способ, вероятнее всего, подойдет. Но прием карт Union Pay в той же Европе или США уже под вопросом: он обеспечивается соответствующими двусторонними соглашениями системы UnionPay с Visa и Mastercard.

Не исключено, что эти западные системы, если решат и здесь отключить россиян, смогут выборочно заблокировать карты «Мир – UnionPay».

Возможно, что делать так западные платежные системы и не будут (например, не захотят ссориться с Китаем, или же блокировка по BIN будет сложна технически), но в любом случае эта тема требует дальнейшей проработки, говорят банковские эксперты».

/TOURBUS.RU