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05 марта
Booking.com покинул Россию
Эксперты гостиничного рынка обсуждают последствия ухода из страны крупнейшей системы бронирования отелей
Cервис бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России, сообщил сегодня в соцсети LinkedIn гендиректор Booking.com Гленн Фогель .
«С каждым днем...нарастают сложности ведения бизнеса в регионе. Из-за этих сложностей… которые включают в себя значительные ограничения в связи с санкциями ряда стран, мы приостанавливаем туристические услуги в России и Беларуси», — заявил г-н Фогель.
Управляющий партнер гостиничной консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякинсчитает, что «Онлайн-тревел агентства, каким является Booking.com, давно пользуются популярностью и доверием у путешественников по многим факторам: удобство поиска и точная настройка фильтрация под запрос путешественника, собственная программа лояльности и мобильное приложение, а также отзывы других путешественников, которые можно оставить только забронировав и прожив в отеле (в отличии, допустим, от Tripadvisor, где отзыв можно оставить не проживая).
Но этот канал продаж не незаменим. Отельерам, для которых блокировка Booking.com в России стала критической, мы рекомендуем срочно предпринять следующие меры, которые помогут избежать серьезных финансовых потерь:
- Связаться с российскими аналогами (если этого ранее не было сделано), такими как «ostrovok.ru» или «Яндекс Путешествия». Эти каналы пользовались меньшей популярностью среди россиян, однако сейчас по ним будет резкий и неизбежный рост.
- Обратить внимание на собственный сайт отеля, проверить насколько он оптимизирован и правильно настроен технически. Необходимо убедиться, что на сайте есть полная информация о гостинице, номерах, размещены профессиональные и главное релевантные фотографии, а также установлен движок бронирований, а не просто форма обратной связи.
- Активировать работу в социальных сетях отеля (или создать их, если до этого не было). Сконцентрироваться рекомендуем на российских, таких как VK (ВКонтакте) или Одноклассники. Необходимо наполнить профили грамотным текстом о гостинице и номерах. В случае, если позволяет бюджет, запустить таргетированную рекламу.
- Сделать информационную рассылку по действующим клиентам с предложением о дополнительной скидке при прямом бронировании.
- Проверить насколько правильно зарегистрирована и оформлена гостиница на Яндекс картах.
В среднесрочной перспективе необходимо провести аналитику и подумать о том, какие сегменты гостей сегодня могут быть более востребованы в отеле и как их лучше привлечь с минимальными рисками».
Опрошенные нами представители гостиничного бизнеса говорят, что в сложившейся ситуации онри будут ориентироваться прежде всего на собственные каналы бронирования и продаж.
Так, в прсс-службе компании Radisson Hotel Group нам официально прокомменировали, что «Все отели Radisson Hotel Group в России продолжают свою работу. Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе, заботимся о благополучии всех гостей и членов команды и продолжаем придерживаться всех инструкций. Наши отели можно забронировать напрямую на нашем сайте».
В то же время представитель крупного сочинского отеля в беседе с нами сообщил: «Мы активно работали с Booking.com, однако произошедшее не станет для нас катастрофой. В последние годы мы активно развивали таргетированную рекламу, пржде всего в Яндекс и Google, и она приносила отличные результаты. Снйчас будкм пктивно развивать это направление, ориентируясь на бронирование на нашем сайте.
Что же касается российских систем бронирования, то мы раньше с ними не работали и сейчас у нас в планах это не стоит — в отличие от Booking, там нет отзывов клиентов о нашем отеле, а именно положительные отзывы, которые накапливаются не один год — главный инструмент продвижения отеля в таких системах. Поэтому основная наша надежда сейчас — собственный сайт и ресурсы Яндекса».
/TOURBUS.RU
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