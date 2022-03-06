Росавиция просит российские авиакомпании прекратить все международные рейсы

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом, - сообщает «Интерфакс».

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств; с 00.00 мск 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — сказано в сообщении ведомства.

На этом фоне, в частности, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5-го по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, с 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, в настоящее время сохраняются рейсы в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Турцию. Ранее "Аэрофлот" заявил о приостановке всех зарубежных рейсов с 8 марта, S7 - c 5 марта.





Как напоминает «Интерфакс», Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.





После этого, 4 марта, борт "Уральских авиалиний", который должен был вывезти пассажиров из Дубая, был задержан для проверки документов. Об отзыве нескольких самолетов лизингодателями говорил в начале марта директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. Источник в авиакомпании также сообщал об аресте одного Boeing-737 в аэропорту Стамбула.

Об аресте одного Boeing-777 в Мехико из-за аннулировании страховки также сообщала Nordwind. Другие российские авиакомпании официально пока не заявляли о таких случаях.





При этом, отмечает АТОР, крупные перевозчики со своей стороны в настоящее время оценивают свой флот на предмет возможности эксплуатации на зарубежных линиях каждого отдельного самолета, который по признаку регистрации, прав собственности, страховок и возможности обслуживания, в том числе, двигателей, не попадает под данные рекомендации.

По свидетельствам участников рынка, выполнение полетов за границу остается в планах одной из крупных российских регулянрых авиакомпаний, что подтвердил АТОР ее представитель. Подобные планы значились на сайте одного из ведущих чартерных перевозчиков - авиакомпании AzurAir.

Не попадают под рекомендации и иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Российской Федерацией - Турция, Сербия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Марокко.

Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и так далее.

Также рекомендуется использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

/TOURBUS.RU