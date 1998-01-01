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05 марта
Сессия по этнотуризму состоится на «Интурмаркете-2022»
Сессия «Развиваем этнотуризм — сохраняем культурный код народов России» будет организована Центром развития туризма и Region PR

 

14 марта (11:00 - 14:00, Пресс-зал Конгресс-центра) на Международной туристической выставке «Интурмаркет» пройдет сессия «Развиваем этнотуризм — сохраняем культурный код народов России», организатором которой выступят ООО «Центр развития туризма (г. Москва) и ФРОС Region PR при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ).

Цель сессии:

  • определить основные пути устойчивого развития этнотуризма в новом постпандемийном мире через сохранение культуры народов России, создание инфраструктуры, продвижение, событийные мероприятия, сувенирный и гастрономический ряд;

  • рассмотреть лучшие практические кейсы этнотуризма в России.

 

Бонус — розыгрыш призов от участников сессии!

Модераторы сессии:

  • Надежда Жилкина, генеральный директор ООО «Центр развития туризма», Москва;

  • Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, автор проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии, лауреат премии Правительства РФ в области туризма, член Правления РСТ, Воронеж.

 

Спикерами сессии выступят:

  • «Региональные этнографические центры в системе этнотуризма России» — Алексей Ежелев, председатель правления Союза этнопарков и этнографических центров России, лауреат премии Правительства РФ в сфере туризма, владелец Этнопарка «Кочевник», Московская область;

  • «Этнотуризм как направление устойчивого развития туризма в России» — Ирина Панкова, генеральный директор компании-туроператора по внутреннему туризму ТК «Сладкая жизнь»;

  • «Четыре шага туроператора по сохранению этнокультурного наследия региона на примере Республики Карелия» — Роман Цветков, генеральный директор компании-туроператора «СканТур»;

  • «Мир Калевалы: новые технологии взаимодействия с посетителем» — Леонид Аристаров, руководитель проекта «Мир Калевалы», Республика Карелия;

  • «Этнотуристические события: интересы территории — новые задачи бизнеса» — Наталия Белякова, член Экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы РФ, Санкт-Петербург;

  • «Опыт реализации проекта «Яркие выходные с мордовским акцентом» —Марина Жулина, заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия;

  • «Гастрономический туризм как драйвер развития экономики, продвижение региона через брендирование локальной кухни» — Иван Антропов, заместитель директора ООО «Формула успеха», руководитель ФРИО по Республике Марий Эл, учредитель проекта Трактир родной кухни «Теплая речка», Йошкар-Ола;

  • «Роль туристического сувенира в развитии этнотуризма» — Юлия Железняк, руководитель Проектного офиса по туристической сувенирной продукции РСТ, Ижевск;

  • «Этнический маршрут «Рунический путь» — Борис Корсунский, представитель общественной палаты Чувашской республики, Чебоксары;

  • «Финно-угорский этнопарк: культура, традиции и туризм» — Елена Иванова, директор Финно-угорского этнопарка (Республика Коми);

  • «Горная Шория. К детям тайги» — Наталья Айларова, директор Туристической компании «Шория»;

  • «Хакасия — территория этнокультурного туризма» — Павел Чураков, главный эксперт ГБУ РХ «Туристский информационный центр Хакасии».

Подробности можно уточнить у Надежды Жилкиной zhilkina_nadin@mail.ru

Напоминаем, что для посещения деловой программы выставки «Интурмаркет» необходимо получить бесплатный билет на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/ .


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