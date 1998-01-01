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Coral Travel и Sunmar отменяют до конца марта все зарубежные программы

Ранее аналогичное решение принял «Пегас Туристик»

Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех своих полетных программ до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы, - сообщает Ассоциация туроператоров.

В период до 28 марта отменены ввозные рейсы из всех городов вылета по всем направлениям, сообщают в компаниях Coral Travel и Sunmar (входят в один холдинг).

Вывоз туристов с датами вылета с 5 марта 2022 г. и позднее будет осуществляться специальными рейсами. При этом дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете.

По несостоявшимся вылетам туроператоры предлагают туристам перебронировать тур на альтернативные даты и направления по текущей стоимости. Перенос ранее оплаченных денежных средств осуществляется в рублях, доплата при необходимости осуществляется по текущему курсу.

Также можно сохранить денежные средства на депозите с возможностью их последующего использования. Депонирование средств происходит в рублях.

Правила переноса денежных средств с вынужденно аннулированных заявок:

Если стоимость турпродукта на сайте ниже ранее забронированного, то разница в стоимости депонируется с возможностью ее последующего использования.

В новой заявке должен быть сохранен как минимум один взрослый турист из ранее аннулированной заявки.

Заявления на перезачет денежных средств необходимо выслать в бухгалтерию туроператора.

Как напоминает «Интерфакс», после начала военных действий в Украине почти 40 стран ввели запрет на полеты в своем воздушном пространстве российских авиакомпаний. Россия приняла зеркальные меры. Из-за запрета полетов над Евросоюзом и Канадой российские авиакомпании не могут выполнять рейсы и в страны Карибского бассейна по привычным маршрутам.

Санкции Евросоюза также запрещают поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Санкции распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями. В связи с этим у многих российских авиакомпаний возникли проблемы с самолетами.

Еще одним ударом по туристической отрасли стало обрушение курса рубля к доллару и евро, - отмечает информагентство.

Ранее отменил зарубежные программы до 28 марта туроператор Pegas Touristik, значительно скорректировал свои программы и «Библио-Глобус».

/TOURBUS.RU

