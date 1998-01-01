Ряд отелей Таиланда перестал принимать карты российских банков

"Российские туристы в Таиланде 4 марта стали получать от отелей письма, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются в королевстве и в любое время к ним могут присоединиться и карты Visa. Подобные сообщения получили российские гости сразу нескольких отелей в Таиланде. Речь идет о картах всех банков, том числе и тех, кто не попал под западные санкции", — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, отельеры предлагают туристам заменить депозит, оставленный картой, на наличные. И таким же образом оплачивать все услуги на территории отеля – рестораны, спа и другие.

«Да, действительно некоторые отели получили от банков информационные письма с рекомендацией отказаться от работы с картами, выданными российскими банками. Но речь тут не идет о глобальной проблеме, поскольку это частная инициатива, на уровне государства никаких подобных решений не принималось. Думаю, банки просто перестраховываются. Что касается магазинов, ресторанов в Таиланде, то там продолжают принимать оплату картами, выданными российскими банками, не попавшими под санкции. От своих туристов мы жалоб не получаем.

Но я бы настоятельно рекомендовал российским туристам приезжать, имея наличные в твердой валюте», – рассказал генеральный директор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков.

Как отмечают в ассоциации, в магазинах, ресторанах и других заведениях Таиланда продолжают принимать карты, выданные российскими банками, не попавшими под санкции. Но в любом случае советуют брать с собой в поездку запас наличных.

Ранее сообщалось, что в трех клиниках Пхукета прекратили принимать страховые медицинские полисы, выданные российскими компаниями. За лечение туристы должны также платить наличными.

Напомним, что улететь в Таиланд из России (Пхукет и Бангкок) теперь можно только рейсами «Аэрофлота» (из Москвы). Как стало известно 4 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила свои рейсы на Пхукет из Екатеринбурга, Владивостока и Иркутска до 31 мая.

Кроме того, авиакомпания S7 4 марта объявила об отмене всех зарубежных рейсов, среди которых были и рейсы в Таиланд.

/TOURBUS.RU