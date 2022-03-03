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Стоимость туров в Египет выросла на 65%, в Турцию — на 80%

Туроператоры удивлены заявлениям ряда СМИ о «распродаже туров за рубеж»

Как сообщает АТОР, «Со среды, 2 марта, отечественные СМИ пестрят заголовками «Путевки в Турцию и Египет резко подешевели», «Отдых в пятизвездочных отелях Турции и Египта распродают со скидками до 65%», «Цены на туры в Египет и Турцию рухнули из-за ситуации на Украине».

Между тем турагенты, с которыми пообщался АТОР, очень удивлены и считают, что авторы подобных известий явно перестарались или попросту дезинформированы».

«Туроператоры тоже выражают удивление – в нескольких компаниях нам сообщили как само собой разумеющееся, что никаких «горящих туров» на рынке нет и не было.

Мониторинг систем бронирования туроператоров, проведенный аналитиками АТОР, подтверждает: данные о снижении цен на туры, да еще и «значительном», вообще не соответствуют действительности. Да и не могло быть никакого удешевления: достаточно посмотреть на курс рубля», - отмечают в АТОР.

В дкействительности, цены на туры в открытые страны резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро, в частности, отдохнуть в Турции стало на 80% дороже, а в Египте – на 65%, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Главная причина роста цен – падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте. Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в отеле 3*, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, «все включено». На двоих. Отель категории 3*. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на самые доступные предложения выросли более чем на 80%", — отмечают в ассоциации.

Отдых в отелях 4 и 5* с системой "все включено" на двоих обойдется в Турции от 177,5 и от 180 тыс. рублей соответственно.

"Тур в Египет с размещением в отеле 3* в конце февраля можно было купить за 81 тыс. рублей на двоих, на ближайшие дни он стоит от 134 тыс. рублей на двоих. Рост цен составил 65%", — добавили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что горящих туров на обоих самых популярных массовых направлениях отдыха россиян в нынешних условиях ждать не стоит.

/TOURBUS.RU