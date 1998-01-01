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04 марта
Деловой туризм обретает новый шанс?
13 марта на международной турвыставке «Интурмаркет» пройдет «Территория MICE»
В этом году “Территории MICE” на международной туристической выставке «Интурмаркет» пройдет 13 марта, с 11:00 до 15:00. павильон №8, 1-й этаж, зал фуршетов.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad.
День начнется с мастер-класса «КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ КАТАЛОГ MICE-ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА». Эксперты АНО “Проектный офис” познакомят участников с многофункциональной платформой “MICE-карта России”, созданного для расширения туристического потенциала региона, посредством правильного позиционирования. Участники ознакомятся с функционалом и инструментарием, получат инструкции по его применению.
МАСТЕРСКАЯ «СОЗДАНИЕ «ПИТАТЕЛЬНОЙ» СРЕДЫ ДЛЯ ЗДОРОВОГО MICE-ПОКОЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» затронет обширнейшую тему подготовки новых кадров, в ходе которой представители образовательных организаций, ведущие практики и эксперты поделятся своим мнением, отвечая на вопросы:
Как перестроить систему подготовки кадров для отрасли?
Каких сотрудников хотят работодатели?
Как должно выглядеть «здоровое» MICE поколение будущего?
В рамках экспертной сессия «ИЗМЕНЕНИЯ MICE-ЛАНДШАФТА РОССИИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ИГРОКИ» специалисты поделятся своим видением радикальных изменений на рынке, которые уже принесла пандемия и в эти дни дополняет новая реальность.
Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика?
Каким образом пандемия и санкции влияют на деятельность корпораций?
Как изменился подход к развитию туристического потенциала регионов?
Сколько готовы тратить корпорации на мероприятия в России?
Как новые игроки рынка меняют коммуникации?
Какие стратегии развития сейчас наиболее актуальны и эффективны?
Приглашаем всех желающих бесплатно принять участие в Дне MICE.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad.
13 марта, Москва, Экспоцентр, павильон №8, 1й этаж, зал фуршетов.
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