Деловой туризм обретает новый шанс?

В этом году “Территории MICE” на международной туристической выставке «Интурмаркет» пройдет 13 марта, с 11:00 до 15:00. павильон №8, 1-й этаж, зал фуршетов.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad.

День начнется с мастер-класса «КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ КАТАЛОГ MICE-ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА». Эксперты АНО “Проектный офис” познакомят участников с многофункциональной платформой “MICE-карта России”, созданного для расширения туристического потенциала региона, посредством правильного позиционирования. Участники ознакомятся с функционалом и инструментарием, получат инструкции по его применению.

МАСТЕРСКАЯ «СОЗДАНИЕ «ПИТАТЕЛЬНОЙ» СРЕДЫ ДЛЯ ЗДОРОВОГО MICE-ПОКОЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» затронет обширнейшую тему подготовки новых кадров, в ходе которой представители образовательных организаций, ведущие практики и эксперты поделятся своим мнением, отвечая на вопросы:

Как перестроить систему подготовки кадров для отрасли?

Каких сотрудников хотят работодатели?

Как должно выглядеть «здоровое» MICE поколение будущего?

В рамках экспертной сессия «ИЗМЕНЕНИЯ MICE-ЛАНДШАФТА РОССИИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ИГРОКИ» специалисты поделятся своим видением радикальных изменений на рынке, которые уже принесла пандемия и в эти дни дополняет новая реальность.

Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика?

Каким образом пандемия и санкции влияют на деятельность корпораций?

Как изменился подход к развитию туристического потенциала регионов?

Сколько готовы тратить корпорации на мероприятия в России?

Как новые игроки рынка меняют коммуникации?

Какие стратегии развития сейчас наиболее актуальны и эффективны?

Приглашаем всех желающих бесплатно принять участие в Дне MICE.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad.

13 марта, Москва, Экспоцентр, павильон №8, 1й этаж, зал фуршетов.