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04 марта
S7 отменяет все международные рейсы

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом


 

Авиакомпания S7 Airlines с 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы, сообщает перевозчик.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", — сказано в сообщении.

 

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании "Победа" был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.

 

Армянские СМИ со ссылкой на ряд телеграм-каналов накануне сообщали об аресте в Ереване A320 S7. В самой компании это не подтверждали, а представитель министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Чилингарян это опровергал. Речь идет о том, "что в Ереване совершил посадку самолет, у которого есть проблемы с документацией для осуществления дальнейшего полета", уточнял он. При этом он не назвал авиакомпанию и страну, откуда прибыл самолет, - отмечает «Интерфакс».

 

По информации АТОР, в частности рейсами S7 в Египет летали туристы многих туроператоров, в том числе «Интурист», TUI, Space Travel, TEZ Tour, «Библио Глобус» и др.

У «Интуриста» - блоки мест на рейсах S7 на курорты Египта. На мартовские заезды в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на этих рейсах должны были отправиться несколько сот человек. «Сейчас мы оперативно ищем выход из сложившейся ситуации. В случае невозможности отправки туристов другими рейсами, их туры будут аннулированы с размещением денежных средств на депозите», – рассказали в «Интуристе».

В компании уточнили, что туристы из регионов, которые должны были возвращаться на рейсах S7 в свои города, будут пересажены на рейс AZUR Air в Москву. Оттуда за счет средств туроператора они будут доставлены домой на автобусе.

 

Туристов из Таиланда, прибывших на рейсах S7, после завершения отдыха вернут домой несколько авиакомпаний, - между тем сообщает генеральное консульство России на Пхукете.
«Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров.

По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно», – говорится в сообщении Генконсульства.

 

При этом, как заверили в Генконсульстве РФ на Пхукете, на сегодняшний день авиакомпания «Аэрофлот» продолжает свою работу по выполнению рейсов на Пхукет в штатном режиме

/TOURBUS.RU 

 


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