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Система бронирования Sabre расторгает соглашение с «Аэрофлотом»

В то же время Sabre сохранит совместное предприятие с российским партнером

Американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с "Аэрофлотом", говорится в сообщении компании.

"Sabre предпринимает немедленные шаги по удалению информации о рейсах "Аэрофлота" из своей глобальной системы распространения (GDS), торговой площадки, используемой туристическими агентствами, туристическими сайтами и корпорациями по всему миру для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов", — сказано в сообщении Sabre.

Компания продолжит следить за текущей ситуацией и оценивать целесообразность дополнительных действий с учетом юридических соображений и любых ответных мер, которые могут быть приняты.

В настоящее время большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров: американской Sabre, испанской Amadeus и др. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз", - отмечает «Интерфакс».

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что, несмотря на это решение, компания продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. "Компания сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC, позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией", — сообщили в компании.

Между тем система бронирования и продаж авиабилетов Sabre сохранит совместное предприятие с российским партнером АО "Интегро текнолоджиз", — сообщил "Интерфаксу" представитель Sabre, отвечая на вопрос, намерена ли компания выходить из СП на фоне западных санкций к РФ из-за ситуации на Украине.

По информации агентства, СП Sabre и "Интегро текнолоджиз", разработчика IТ-решений для авиакомпаний и аэропортов, называется ООО "Сейбр интергрупп". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", оно учреждено в 2019 году. По состоянию на июль 2021 года доля "Интегро текнолоджиз" в компании была 51%, остальные 49% принадлежали нидерландской структуре Sabre — Sabre International B.V. У "Интегро текнолоджиз", по данным "СПАРКА", на октябрь 2021 года был один владелец — Сергей Прорубщиков.

СП было создано после поручений российских властей о локализации в РФ систем бронирования билетов.

/TOURBUS.RU